Trump presenta resultados de ‘operativo histórico’ contra narcotráfico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este jueves los resultados de lo que calificó como una “operación histórica” contra el narcotráfico.

Según datos oficiales, fueron detenidas más de 3 mil 200 personas vinculadas a carteles mexicanos como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generacion; además de que se aseguraron más de 91 toneladas de droga en diversas acciones realizadas durante el último mes.

Acompañado por su fiscal general, Pam Bondi, y altos funcionarios del gabinete de seguridad, entre ellos la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, el mandatario afirmó que los resultados reflejan “el éxito más grande en décadas” en la lucha antidrogas.

aseguraron más de 91 toneladas de droga ı Foto: FGR

“Los cárteles como el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación son una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos. No nos detendremos hasta eliminarlos por completo”, advirtió Trump durante su conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Según el informe presentado por la fiscal Bondi, en el mes de septiembre se ejecutaron más de 400 operativos federales, con un saldo de 3 mil 200 detenidos, presuntamente relacionados con organizaciones delictivas que operan en México y Centroamérica.

Entre los aseguramientos destacan 58 toneladas de cocaína, 2 mil 300 kilogramos de fentanilo en polvo, más de dos millones de pastillas del mismo opioide sintético, y mil armas de fuego. Bondi afirmó que los decomisos representan “un golpe sin precedentes” al tráfico internacional de drogas.

La funcionaria explicó que los operativos se concentraron principalmente en el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a los que calificó como “las organizaciones criminales más poderosas y peligrosas del hemisferio”.

El gobierno estadounidense ha clasificado como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) a varios grupos criminales mexicanos: el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste, Cárteles Unidos y La Nueva Familia Michoacana, además de los ya mencionados CJNG y Sinaloa.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, estas organizaciones están involucradas en narcotráfico, tráfico de personas, extorsión, robo de combustible y contrabando de armas y minerales.

Trump fue cuestionado sobre si planea declarar formalmente la guerra a los cárteles. El mandatario descartó esa posibilidad, pero aseguró que Estados Unidos actuará con fuerza militar si es necesario.

“No vamos a pedir una declaración de guerra. Vamos a eliminar a quienes están metiendo drogas a nuestro país”, afirmó.

El presidente también agradeció al asesor Stephen Miller por coordinar las acciones y aseguró que su administración trabaja con gobiernos locales y estatales “para erradicar el fentanilo de las calles y proteger a los niños estadounidenses”.

