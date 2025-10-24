¡El más fan! Macron sorprende al presumir su carta de Yu-Gi-Oh! | VIDEO

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se convirtió en tendencia mundial tras aparecer sosteniendo una carta del mítico Blue-Eyes White Dragon durante su discurso en la ceremonia de inauguración del Campeonato Mundial de Yu-Gi-Oh! 2025, celebrado en París.

El gesto, inesperado para un jefe de Estado, desató una ola de reacciones en redes sociales y medios internacionales.

En su mensaje, transmitido en video el 30 de agosto, Macron dio la bienvenida a los competidores y destacó el orgullo de Francia por acoger por primera vez el torneo mundial del famoso juego de cartas coleccionables.

¿El Presidente de Francia es otaku? 😱 🇫🇷

Sin embargo, el momento que se volvió viral ocurrió cuando el mandatario levantó la emblemática carta y dijo con una sonrisa: “I still have my card” (“Todavía tengo mi carta”).

Un guiño a la cultura pop que conquistó las redes

La escena fue ampliamente difundida en plataformas como Reddit, X (antes Twitter) e Instagram, donde usuarios celebraron el gesto como un acercamiento inusual entre la política y la cultura popular.

Algunos de los comentarios más compartidos decían:

“El presidente de Francia mostrando una carta de Yu-Gi-Oh! no estaba en mi lista de predicciones para este año .”

“Independientemente de la política, respeto al coleccionista que hay en él.”

El momento también generó memes y ediciones humorísticas, mientras los fanáticos del juego recordaban la icónica frase del anime: “Blue-Eyes White Dragon, attack!”

Emmanuel Macron levanta un "Blue-Eyes White Dragon" en la inauguración del torneo y desata una ola de memes y elogios en redes. ı Foto: Reddit

Un evento con relevancia cultural y diplomática

El campeonato, organizado por Konami, reunió a jugadores de más de 30 países y contó con una exposición especial en el Musée Carnavalet – Histoire de Paris, dedicada a la historia y legado de Yu-Gi-Oh! en el mundo.

De acuerdo con algunos medios de comunicación, la participación simbólica de Macron fue interpretada como un gesto de diplomacia cultural, aprovechando la popularidad global del juego japonés para proyectar una imagen moderna y cercana del país anfitrión.

Aunque no se ha confirmado que el presidente sea un jugador activo, su guiño al universo de Yu-Gi-Oh! se convirtió en un ejemplo de cómo la cultura pop puede servir como puente entre generaciones, mostrando que incluso en la política, un toque de nostalgia puede marcar la diferencia.

