Nuevo robo sacude Francia: saquean tesoro histórico en el Museo Maison des Lumières

Francia vuelve a estar bajo los reflectores tras un nuevo robo a museo a poco tiempo después del robo de joyas en el Museo del Louvre, otro atraco sacude al mundo del arte: el Museo Maison des Lumières, ubicado en Langres, Haute-Marne, fue víctima de un robo.

De acuerdo con el medio francés Le Figaro, los agentes municipales descubrieron al llegar que la puerta principal había sido forzada y una vitrina del museo estaba rota.

En su interior, faltaba un tesoro de gran valor histórico, compuesto por 1,633 monedas de plata y 319 monedas de oro, la mayoría francesas, aunque también se reportan piezas austriacas e italianas, emitidas entre 1790 y 1840.

Esta colección había sido descubierta en 2011 durante las obras de restauración del edificio, un antiguo Hôtel du Breuil de Saint-Germain, hoy convertido en museo, y representaba uno de los atractivos principales del recinto dedicado al filósofo y enciclopedista Denis Diderot.

🖼️El museo Casa Denis Diderot, que se encuentra en Langres, Francia, fue víctima de un nuevo robo, en el que un grupo de criminales profesionales accedieron al recinto forzando la entrada y rompiendo la vitrina.

El robo se produjo tan solo horas después del asalto al Louvre en París, lo que ha puesto a las autoridades culturales del país en alerta máxima ante lo que muchos afirman puede ser una posible ola de saqueos coordinados contra museos y colecciones nacionales.

Al momento se sabe que, la policía francesa investiga el hecho y analiza las grabaciones de seguridad para dar con los responsables. Fuentes locales indicaron que no se registraron daños adicionales al patrimonio, aunque la pérdida monetaria y simbólica es significativa.

El Ministerio de Cultura de Francia aún no ha emitido un comunicado oficial, pero expertos advierten que estos robos consecutivos podrían estar vinculados, dado el corto intervalo entre ambos incidentes y el alto valor de los objetos sustraídos.

