Estados Unidos sanciona a Gustavo Petro, Presidente de Colombia

Estados Unidos impuso el viernes sanciones al presidente de Colombia, Gustavo Petro, su esposa e hijos por “permitir” el tráfico de drogas ilícitas, según una publicación en el sitio web del Departamento del Tesoro.

En la víspera, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con aumentar los aranceles a Colombia y dijo el miércoles que se había detenido toda la financiación al país sudamericano.

“El presidente Gustavo Petro ha permitido el florecimiento de los cárteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad. Hoy, el presidente Trump está tomando medidas enérgicas para proteger a nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas en nuestro país”, sostuvo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

Gustavo Petro confirmó el anuncio de Estados Unidos y lo calificó de paradójico.

“Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC (...) Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae está medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína”, publicó.

Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC.



Mi abogado en mi defensa será Dany Kovalik de los EEUU.



Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae está medida del gobierno de la sociedad que… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 24, 2025

