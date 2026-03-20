Lula da Silva propone alianza energética a Claudia Sheinbaum.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, propuso una alianza entre las empresas energéticas estatales Petróleo Brasileiro (Petrobras) y Petróleos Mexicanos (Pemex) a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

El mandatario brasileño indicó que dicha alianza busca explorar yacimientos petrolíferos en aguas profundas del Golfo de México.

“Pemex podría recibir una gran ayuda de Petrobras”, declaró Lula da Silva en un acto, en el que señaló que había llamado a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, para plantearle la idea.

El líder de izquierda también señaló que Petrobras intentaría recomprar una refinería en el estado de Bahía que fue vendida al fondo soberano de Abu Dabi, Mubadala, en 2021, bajo el mandato de su predecesor, Jair Bolsonaro.

“Vendieron la refinería de Bahía, la recompraremos. Puede que nos lleve un tiempo, pero lo haremos, declaró Lula en un acto, refiriéndose a la refinería de Mataripe, ahora controlada por Acelen, propiedad de Mubadala.

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JVR