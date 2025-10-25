Envía portaaviones EU al caribe y liga a Petro con el narco

En la más reciente escalada de tensiones con Venezuela, Estados Unidos reforzó su presencia militar en la zona con el envío de un portaaviones a las aguas del Caribe, horas después de que atacó otra embarcación sospechosa de transportar drogas, matando a seis personas.

En una publicación en redes sociales, el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, indicó que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ordenó el despliegue del USS Gerald R. Ford y su grupo de ataque en el Comando Sur para “reforzar la capacidad de EU para detectar, monitorear y obstaculizar a actores y actividades ilícitas que ponen en riesgo la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense.

“Estas fuerzas fortalecerán y ampliarán las capacidades existentes para desmantelar el narcotráfico y reducir y desmantelar las organizaciones transnacionales (…) en apoyo a la directiva del presidente de desmantelar las organizaciones criminales transnacionales”, añadió.

Embarcación atacada la noche del jueves, en el Caribe. ı Foto: Especial

El USS Ford, que tiene cinco destructores en su grupo de ataque, está desplegado actualmente en el mar Mediterráneo.

Por la noche, el Departamento de Seguridad Nacional indicó en redes sociales que el portaaviones, “escoltado por el Desron 2, con el Ala Aérea Embarcada 8, se desplegó hace 4 meses con aproximadamente cuatro mil 500 marineros y apoyará la misión de ‘combatir el narcotráfico en defensa de la patria y mejorar y ampliar las capacidades existentes para desmantelar el narcotráfico y reducir y desmantelar las organizaciones delictivas transnacionales’”.

El despliegue de un portaaviones es una gran escalada de poder militar en una región donde ya se ha producido un aumento inusualmente grande de la presencia militar estadounidense en el mar Caribe y las aguas frente a Venezuela.

El contingente desplegado desde el verano por el Pentágono en el Caribe incluye tres buques de asalto y transporte anfibio, aviones de combate F-35B, aviones de patrulla P-8 y drones MQ-9, que operan desde una base en Puerto Rico.

Horas antes de que se anunciara la noticia, Hegseth dijo que el Ejército había realizado el décimo ataque contra una embarcación sospechosa de transportar drogas en el Caribe, matando a seis personas y elevando el número de muertos de la campaña, que comenzó en septiembre, al menos a 43.

El secretario afirmó que la embarcación atacada durante la noche del jueves era operada por la banda Tren de Aragua y que el ataque se llevó a cabo en aguas internacionales, al tiempo que se jactó de que fue el primero realizado de noche.

“Si eres un narcoterrorista que trafica drogas en nuestro hemisferio, te trataremos como tratamos a Al-Qaeda. Día o noche, mapearemos tus redes, rastrearemos a tu gente, te cazaremos y te mataremos”, añadió.

Fue la segunda vez que el gobierno del presidente Donald Trump vincula una de sus operaciones con la banda, que se originó en una prisión venezolana.

El ritmo de los ataques se ha acelerado en los últimos días, pasando de uno en varias semanas cuando comenzaron, a tres en esta semana. Dos de los ataques más recientes se llevaron a cabo en el Pacífico oriental, ampliando el área en que el Ejército estaba dispuesto a realizarlos.

En un video en blanco y negro de 20 segundos del ataque que se publicó en redes sociales, se puede ver un pequeño bote aparentemente inmóvil en el agua cuando un proyecto largo y delgado desciende sobre él, provocando una explosión. El video termina antes de que la explosión se disipe.

Sanciona a Petro, lo acusa de ser un “líder del narco”

› Redacción

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso ayer sanciones financieras al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien el mandatario estadounidense, Donald Trump, acusó de ser un “líder del narcotráfico”.

“Desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando EU y envenenando a los estadounidenses. Ha permitido el florecimiento de los cárteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad. Hoy, el presidente Trump está tomando medidas enérgicas para proteger a nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas en nuestro país”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, de acuerdo con el comunicado.

Y añadió: “Gustavo Petro está siendo designado hoy, de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059, por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente o representan un riesgo significativo de contribuir materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción”.

La sanción, que incluye en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a la esposa del mandatario, Verónica del Socorro Alcocer García; su hijo, Nicolás Fernando Petro Burgos, y el ministro del Interior, Armando Alberto Benedetti, bloquea todos sus activos y propiedades en EU y se prohíbe hacer transacciones con ellos.

El mismo Petro confirmó que él y su familia fueron incluidos en la lista, lo que calificó de una “paradoja” y atribuyó a su lucha contra el narcotráfico, y anunció que nombró al abogado Dany Kovalik, que lo representará en Estados Unidos.

“Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína. Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas”, escribió en su cuenta de X. Más tarde, en un acto público, el mandatario dijo que “al gobierno del señor Trump no se le responde arrodillándonos”.