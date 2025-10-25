Hamas acuerda el traspaso del gobierno de Gaza

Familias palestinas acampan frente a los edificios donde vivían, hoy destruidos, en la Franja de Gaza, ayer.

La organización islamista Hamas anunció ayer que acordó con varias facciones palestinas en El Cairo traspasar el gobierno de la Franja de Gaza a un comité palestino temporal compuesto por “tecnócratas independientes”.

“Este comité será responsable de gestionar la vida cotidiana y los servicios básicos en cooperación con socios árabes e instituciones internacionales, con base en la transparencia y la rendición de cuentas a nivel nacional”, señaló en un comunicado.

El grupo palestino ya había anunciado su disposición a ceder la administración del enclave antes de la llegada del actual alto el fuego, e incluso meses atrás las facciones palestinas ya habían dado su visto bueno a esta propuesta.

El Tip: Rubio insistió en la postura de Trump contra una posible anexión de Cisjordania por Israel, al considerar que ello supondría “una amenaza para el proceso de paz” en Gaza.

“Se establecerá un comité internacional para supervisar la financiación y la implementación de la reconstrucción de la Franja de Gaza, priorizando la unidad del sistema político palestino y la independencia en la toma de decisiones a nivel nacional”, añade la nota.

En su comunicado, Hamas no menciona el papel que tendría en este comité la Autoridad Nacional Palestina (ANP), en manos del presidente Mahmud Abás, que gobierna actualmente en partes fragmentada de la Cisjordania ocupada, y quien ya ha expresado su voluntad de asumir la gobernanza de Gaza.

En ese contexto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, subrayó que Hamas no tendrá ninguna implicación ni gobernará en un futuro la Franja.

“Hamas no puede gobernar ni estar implicado en ningún futuro gobierno de Gaza. Necesitamos entender, el mundo necesita entender, que al otro lado de esa línea amarilla (la zona donde se ha retirado el Ejército dentro de Gaza) todavía hay un grupo terrorista armado y que le hemos visto actuar contra su propia población”, señaló.

En el marco de su visita a Israel, señaló que EU busca el apoyo de otros aliados, especialmente de las naciones árabes del Golfo, para crear una fuerza internacional de estabilización que se despliegue en Gaza y entrene a una fuerza palestina.