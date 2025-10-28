Huracán Melissa toca tierra en Jamaica con vientos récord de 185 millas por hora

Una estructura colapsada en Jamaica, antes de la llegada de Melissa.

El huracán Melissa, catalogado como categoría 5, tocó tierra este martes en la costa suroeste de Jamaica con vientos sostenidos de hasta 185 millas por hora (casi 300 kilómetros por hora), según reportó la agencia Reuters.

Se trata del ciclón más poderoso que ha impactado la isla desde que existen registros meteorológicos, hace 174 años.

Una patrulla transita por una calle solitaria, en Kingston, Jamaica. ı Foto: Reuters

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el ojo del huracán entró por la zona de New Hope, en el oeste del país, alrededor de la 1:00 p.m. hora local, y se desplaza con dirección noreste a una velocidad aproximada de 9 millas por hora.

Los pronósticos indican que cruzará diagonalmente el territorio jamaicano hasta salir por St. Ann Parish, en el norte, antes de dirigirse hacia Cuba.

Calles inundadas en Jamaica, antes de la llegada de Melissa. ı Foto: Reuters

Hasta el momento, las autoridades locales han confirmado varias muertes y numerosos daños materiales, aunque el alcance total del desastre aún no ha sido determinado.

La prensa local y agencias internacionales informaron sobre derrumbes, árboles caídos y cortes generalizados de electricidad en distintas regiones del país.

Sube el nivel del agua en Jamaica, antes de la llegada de Melissa. ı Foto: Reuters

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, advirtió el lunes que ninguna infraestructura en la isla está preparada para resistir un fenómeno de esta magnitud. “La pregunta ahora es la velocidad de recuperación; ese es el verdadero desafío”, declaró, según citó la agencia Associated Press.

Por su parte, Michael Brennan, director del Centro Nacional de Huracanes, señaló que Melissa representa una situación “catastrófica” para Jamaica. Explicó que en las zonas montañosas más altas podrían registrarse ráfagas de hasta 200 millas por hora (321 km/h), lo que podría provocar “fallas estructurales totales” en edificios y viviendas.

Una mujer y su hija miran las nubes, conforme se aproxima el huracán Jamaica a Kingston. ı Foto: Reuters

De esta forma, Melissa se convierte también en el huracán más intenso del Atlántico desde Dorian, que azotó las Bahamas en 2019 con una fuerza similar, según datos del investigador Philip Klotzbach, de la Universidad Estatal de Colorado.

En Cuba, las autoridades comenzaron la evacuación preventiva de más de 200 mil personas en la provincia de Holguín, además de un número similar en el municipio de Banes.

Autobuses y vehículos oficiales trasladan a los habitantes a refugios habilitados, mientras equipos de emergencia refuerzan las zonas costeras ante el inminente paso del ciclón.

Los expertos coinciden en que Melissa podría dejar un impacto histórico tanto por su potencia como por el nivel de destrucción en el Caribe.

Las autoridades regionales han instado a la población a mantenerse bajo resguardo y atender las indicaciones de protección civil ante un fenómeno que califican de “sin precedentes”.

Con información de Associated Press y Reuters.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am