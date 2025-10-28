Netanyahu ordena nuevos ataques ‘inmediatos y contundentes’ en Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenó a las fuerzas armadas de su país retomar de forma inmediata ataques “contundentes” en la región de Gaza.

De acuerdo con reportes de agencias internacionales, la decisión se produjo tras una serie de incidentes en el sur del enclave palestino, particularmente en la ciudad de Rafá, donde se registraron tiroteos y explosiones que Israel atribuyó a milicianos de Hamás.

Lo anterior motivó que el primer ministro israelí iniciara diálogos con su gabinete de seguridad, que derivaron en la decisión de reanudar los ataques.

Following security consultations, Prime Minister Netanyahu has directed the military to immediately carry out forceful strikes in the Gaza Strip. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 28, 2025

Por su parte, el brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezeldín al Qasam, anunció que pospondría la entrega de los restos de un rehén israelí hallado recientemente, alegando que la “escalada” militar israelí obstaculiza las labores de recuperación de cuerpos entre los escombros provocados por la ofensiva.

Según el diario Filastín, vinculado al grupo islamista, cualquier ataque adicional retrasará la entrega de los cadáveres pendientes.

Israel consideró que Hamás también violó sus acuerdos al no haber completado la entrega de los restos de los trece cautivos israelíes que aún permanecen en Gaza.

El grupo palestino argumentó que necesita maquinaria pesada y equipos especializados para excavar en zonas destruidas por los bombardeos, lo cual ha dificultado las tareas de rescate. Israel habría permitido el ingreso de algunos equipos en los últimos días, aunque sin resultados definitivos.

Al respecto, fuentes citadas por la agencia Al Jazeera señalaron que tanto mediadores internacionales como autoridades de Estados Unidos eran conscientes de la complejidad del proceso de recuperación de cuerpos bajo millones de toneladas de escombros.

Mientras tanto, desde la ciudad de Deir el-Balah, en el centro de Gaza, testigos consultados por Al Jazeera reportaron el sobrevuelo de drones israelíes y un clima de temor entre la población ante la inminencia de nuevos ataques.

Los habitantes, que han vivido dos años de intensos bombardeos, temen que el colapso de la tregua derive en otra escalada de violencia en el enclave.

Con información de Europa Press y Al Jazeera.

am