Fuerza multinacional en Gaza: Israel filtra países para formarla

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró ayer que su gobierno será quien determine qué países podrán integrar la fuerza internacional que se desplegará en la Franja de Gaza, como parte del plan del alto al fuego impulsado por el mandatario estadounidense Donald Trump. El objetivo es consolidar una tregua aún frágil y establecer mecanismos de seguridad tras casi dos años de asedio israelí al enclave palestino.

Netanyahu subrayó que Israel mantendrá el control absoluto sobre sus decisiones militares y diplomáticas. “Tenemos el control de nuestra seguridad, y dejaremos claro qué fuerzas no son aceptables para nosotros”, expresó durante una sesión de gabinete. El premier indicó que la administración estadounidense ha reconocido esa postura.

El proyecto promovido por Trump busca integrar a naciones como Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Qatar, Turquía y Azerbaiyán en la eventual fuerza multinacional. Sin embargo, aún persisten dudas sobre la disposición de los países árabes a participar, especialmente mientras Hamas se niega a desarmarse, un requisito esencial del plan.

TE RECOMENDAMOS: Huracán amenaza al Caribe Jamaica en alerta máxima ante Melissa categoría 4

El Dato: Funcionarios de EU discutieron una resolución de la ONU o un acuerdo internacional para autorizar una “fuerza de paz” multinacional en Gaza con mediadores en Qatar.

El primer ministro israelí ya había anticipado su oposición a que Turquía forme parte de la misión internacional, en un nuevo capítulo del deterioro diplomático entre ambos gobiernos. Las relaciones entre Jerusalén y Ankara se fracturaron durante la reciente guerra en Gaza, cuando el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, condenó las operaciones aéreas y terrestres israelíes contra el enclave palestino.

Durante su visita a Israel, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, reafirmó que la futura fuerza internacional deberá estar compuesta por países que sean “de plena confianza” para Israel. Rubio aclaró que la definición del futuro gobierno de Gaza aún está en debate, aunque insistió en que el grupo radical no puede tener participación alguna.

En tanto, Estados Unidos continúa con el diálogo entre los gobiernos de la región y con mediadores del Golfo, como Qatar, para estructurar una resolución que autorice la presencia multinacional en Gaza bajo supervisión de la ONU. Diplomáticos en Washington señalaron que el plan de 20 puntos de Trump avanza entre resistencias políticas, tensiones religiosas y desafíos logísticos.

El Tip: Los colonos israelíes atacan aldeas palestinas en Cisjordania ocupada, mientras se intensifica una ola de violencia contra los residentes que cosechan sus olivos.

Uno de los principales obstáculos es el desarme de Hamas. Aunque el alto al fuego entró en vigor hace dos semanas, la organización terrorista ha enfrentado brotes de violencia interna al reprimir a clanes que cuestionan su autoridad. El grupo mantiene bajo su control parte de Gaza y ha condicionado su cooperación al levantamiento total del bloqueo israelí.

Asimismo, los restos de 13 rehenes israelíes siguen desaparecidos. Hamas sostiene que las tareas de recuperación se complican por la magnitud de los escombros. Israel acusa al grupo de retener información clave sobre las víctimas, aunque permitió el ingreso de equipos egipcios y de la Cruz Roja para continuar con las labores de búsqueda más allá de la denominada “línea amarilla”, donde las tropas israelíes se han replegado conforme al acuerdo. Mientras tanto, Donald Trump advirtió que sigue “muy de cerca” el cumplimiento del acuerdo y exigió a Hamas devolver más cuerpos de rehenes en un plazo de 48 horas. Según medios estadounidenses, Washington considera ampliar su papel como garante político del proceso sin comprometer tropas en el terreno.

66 mil toneladas de municiones sin explotar enterradas en los escombros en Gaza

13 Rehenes israelíes fallecidos continúan en territorio palestino

RECONCILIACIÓN POLÍTICA. A su vez, Hamas y Al Fatá lograron en El Cairo un principio de entendimiento para conformar un gobierno de tecnócratas que administre Gaza en la etapa posterior a la guerra. El líder de Hamas en Gaza, Jalil al Haya, afirmó que el grupo está dispuesto a entregar las responsabilidades civiles y de seguridad a un comité administrativo, siempre que se respete el consenso nacional y se celebren elecciones generales.

Al Haya remarcó que Hamas sólo entregará las armas si se conforma un futuro Ejército palestino unificado y concluye la ocupación israelí. Por su parte, el número dos de la Yihad Islámica, Mohamed al Hindi, manifestó su respaldo a que la Autoridad Palestina, encabezada por Mahmud Abbas, coordine el proceso político.

El acercamiento entre las facciones palestinas ocurre mientras Israel enfrenta críticas internacionales por nuevas incursiones militares. El ejército israelí atacó el sábado pasado el campamento de Nuseirat, en el centro de Gaza, con el argumento de que perseguía a milicianos de la Yihad Islámica. Hamas denunció el hecho como una “violación flagrante” del acuerdo de tregua.

Por su parte, Netanyahu justificó la ofensiva al decir que “Israel frustra amenazas antes de que se materialicen”. En la misma sesión de gabinete, insistió en que su país “es independiente” y rechazó versiones que señalan que la Casa Blanca dicta su política de seguridad. “Israel y Estados Unidos son una alianza”, puntualizó.

Asimismo, Malasia manifestó su disposición a contribuir con fuerzas de paz, anunció su primer ministro, Anwar Ibrahim, tras reunirse con el secretario general de la ONU, António Guterres. Ibrahim reiteró el respaldo de su país a la causa palestina y celebró la resolución de la Corte Internacional de Justicia que calificó como ilegal el bloqueo israelí al ingreso de ayuda humanitaria.

Pese al alto al fuego, los camiones con suministros entran por el paso de Rafah desde Egipto, aunque Israel suspendió temporalmente las entregas la semana pasada tras denunciar una violación de la tregua por parte de Hamas.

En tanto, en Londres, el Tribunal de Gaza, un foro no oficial presidido por el exrelator de la ONU Richard Falk, concluyó que Israel ha cometido crímenes de guerra y genocidio en Gaza. Tras un año de investigaciones y testimonios en Estambul, el jurado moral pidió sancionar a Israel y suspender su participación en organismos internacionales.

El tribunal también responsabilizó a gobiernos occidentales, “particularmente a Estados Unidos”, de complicidad por proveer armas y cobertura diplomática a Israel. La sentencia simbólica avivó el debate global sobre la rendición de cuentas.