EU podría presentar más acusaciones contra políticos mexicanos, advierte el fiscal general Todd Blanche

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, advirtió que podrían presentarse más acusaciones contra políticos mexicanos por presuntos vínculos con el crimen organizado, como ocurrió la semana pasada con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

En entrevista con News Nation, Blanche no descartó la posibilidad de imputar a más funcionarios mexicanos, luego de que la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York acusó formalmente a diez funcionarios y exservidores públicos de Sinaloa.

“Claro. Sí. Ya hemos acusado formalmente a varios funcionarios del gobierno mexicano, y recientemente también a un juez. Así que eso continuará ”, afirmó a la periodista Ali Bradley.

Blanche recordó que, desde 2025, México ha entregado a Estados Unidos a 92 narcotraficantes, algunos de alto interés para Washington, quienes, señaló, “probablemente querrán cooperar, y esa cooperación podría derivar en cargos adicionales”.

“So, could we see more indictments?” @DAGToddBlanche says “sure, yes. We’ve already indicted multiple government officials out of Mexico…”



The Acting AG explains what consequences they’re bringing to Mexican politicians tied to the criminal cartels. pic.twitter.com/td82aKCjbr — Ali Bradley (@AliBradleyTV) May 6, 2026

‘Tenemos una muy buena relación con el gobierno mexicano’

No obstante, Blanche afirmó que la administración del presidente Donald Trump tiene una buena relación con el gobierno de México, la cual, consideró, depende de la cooperación bilateral en temas como la migración irregular, combate al crimen organizado “y otros asuntos similares”.

“Así que no quiero dar a entender que nuestra relación sea mala. Al contrario, tenemos una relación muy positiva con gran parte del gobierno mexicano ”, sostuvo.

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cehr