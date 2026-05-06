¿Quién fue la última esposa de Ted Turner?

El mundo del entretenimiento despide a Ted Turner, el creador de CNN, quien falleció en paz a los 87 años. Turner no solo cambió la televisión, sino que protagonizó una de las historias de amor más famosas de los años 90 junto a la actriz Jane Fonda, su tercera esposa.

Su historia de amor comenzó de forma impulsiva pues Turner, conocido como “la Boca del Sur”, consiguió el teléfono de Fonda en 1990 y la invitó a salir.

Aunque inicialmente hubo resistencia, el carisma del magnate terminó por conquistar a la estrella de Hollywood. Se casaron en 1991, fusionando dos mundos opuestos, el del multimillonario dueño de medios y el de la actriz de perfil progresista.

Durante una década, fueron la pareja definitiva de la élite estadounidense, compartiendo una profunda complicidad y un fuerte compromiso con causas sociales.

Sin embargo, el matrimonio enfrentó desafíos, desde infidelidades tempranas hasta diferencias de creencias personales que los llevaron al divorcio en 2001.

La pareja siguió una amistad incluso después de su divorcio ı Foto: Reuters

Lo que realmente conmovió al público no fue su separación, sino la amistad inquebrantable que nació de ella.

Fonda, quien lo llamaba cariñosamente su “exesposo favorito”, se mantuvo presente en su vida hasta el último suspiro, demostrando que el respeto mutuo superaba cualquier diferencia pasada.

La trayectoria de Jane Fonda

Jane Fonda es una figura legendaria de Hollywood que ha logrado reinventarse a lo largo de seis décadas, evolucionando de los años 60 con Barbarella a una respetada actriz de método ganadora de dos premios Oscar por Klute y Coming Home.

Además de su éxito en la pantalla, revolucionó la industria del bienestar en los 80 con sus famosos videos de aeróbics y ha mantenido un ferviente compromiso con el activismo político y ambiental que continúa hasta hoy.

Ganadora de 2 premios Óscar a la Mejor Actriz| ı Foto: Reuters

A sus 88 años, se mantiene vigente en la cultura popular gracias a éxitos recientes como la serie Grace and Frankie, consolidándose como un ícono de la actuación, la resiliencia y la lucha por los derechos sociales.

Hoy, líderes de la industria y su extensa familia de ocho hijos despiden no solo al hombre que cambió la forma en que consumimos noticias, sino a un ser humano apasionado que demostró el impacto positivo de los lazos humanos.