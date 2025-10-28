Senado de EU aprueba resolución para revocar aranceles impuestos por Trump a Brasil.

El Senado de Estados Unidos aprobó revocar los aranceles impuestos a Brasil por el presidente estadounidense, Donald Trump.

La medida fue aprobada por 58 votos a favor y 42 en contra, con el apoyo de varios senadores republicanos.

El legislador demócrata por Virginia, Tim Kaine, adelantó que busca presentar resoluciones similares a los aranceles aplicados contra Canadá y otros países a finales de esta semana.

Además, mencionó que la iniciativa que se presentará también va a incluir los aranceles globales del llamado “día de la liberación” de Trump el 2 de abril, en el que impuso aranceles globales.

“La emergencia, con respecto a Brasil, la emergencia inusual y extrema que amenaza a Estados Unidos, que emana total o parcialmente fuera de Estados Unidos, es la decisión brasileña de procesar al amigo de Donald Trump. ¿Cómo es eso una emergencia?”, dijo Tim Kaine, señalando que Estados Unidos tiene un superávit comercial con Brasil.

El proyecto pasó a la Cámara baja en donde se prevé que no pase, debido a que existe un acuerdo para no votar iniciativas que afecten los aranceles impuestos por Donald Trump.

La administración de Donald Trump impuso aranceles del 50 por ciento a todos los productos brasileños que importa Estados Unidos el pasado 9 de junio del 2025.

Entre los principales productos afectados por los impuestos aplicados por Donald Trump destacaron:

Petróleo

Café

Jugo de naranja