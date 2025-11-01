Nueve personas heridas tras ataque con arma blanca en tren del Reino Unido; hay dos detenidos

El tren fue detenido en Huntingdon tras reportarse el ataque con cuchillo. Varias víctimas se encuentran graves.

Nueve personas resultaron heridas, varias de ellas de gravedad, tras un ataque con arma blanca ocurrido la noche del sábado 1 de noviembre en un tren que circulaba por el este de Inglaterra, informaron autoridades británicas.

La British Transport Police (BTP) detuvo a dos hombres en el lugar de los hechos bajo sospecha de intento de asesinato.

El incidente ocurrió a bordo de un tren que viajaba de Doncaster hacia Londres King’s Cross, el cual se detuvo de emergencia en la estación de Huntingdon, en el condado de Cambridgeshire, alrededor de las 19:39 horas GMT. De acuerdo con la policía, los primeros reportes indicaban la presencia de varios pasajeros heridos por arma blanca dentro de uno de los vagones.

🚨 DEVELOPING: The train stabbing incident at Huntingdon:



- Took place on an LNER train from Doncaster to London Kings Cross



- The attack is believed to have started a few minutes after the train left Peterborough at 19:30



- Witnesses reported a man armed with a large knife… — Politics UK (@PolitlcsUK) November 1, 2025

Los servicios de emergencia desplegaron un amplio operativo en la zona, incluyendo ambulancias aéreas y equipos de cuidados intensivos. Las nueve víctimas fueron trasladadas a hospitales cercanos, donde permanecen bajo atención médica; al menos nueve presentan heridas potencialmente mortales, informaron.

La BTP confirmó que los sospechosos fueron arrestados poco después de los hechos y que no se busca a más personas relacionadas con el ataque. Sin embargo, las autoridades solicitaron la colaboración de los pasajeros que presenciaron el incidente o que hayan grabado videos durante el trayecto, con el fin de fortalecer la investigación.

El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó el hecho como “espantoso” y expresó su apoyo a las víctimas y a los equipos de emergencia que respondieron rápidamente. Por su parte, la policía de Cambridgeshire mantiene acordonada la estación de Huntingdon, donde continúan los peritajes.

The appalling incident on a train near Huntingdon is deeply concerning.



My thoughts are with all those affected, and my thanks go to the emergency services for their response.



Anyone in the area should follow the advice of the police. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) November 1, 2025

Hasta el momento, no se ha determinado la motivación del ataque. La unidad antiterrorista británica colabora con la investigación, aunque las autoridades subrayaron que es prematuro establecer si se trata de un acto terrorista o de violencia aislada.

El tren, operado por LNER (London North Eastern Railway), fue retirado del servicio mientras se realiza el análisis forense y la recopilación de pruebas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL