En Estados Unidos se llevaron a cabo elecciones en varios estados y ciudades, y en estas se dio a notar la visión que tienen los votantes sobre los republicanos y los demócratas.
Por medio de la red social Truth, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump compatió el link para localizar el lugar en el que podían emitir su voto los ciudadanos, y en ese mismo post señaló las razones por las que en Virginia y Nueva Jersey no deberían votar por algún candidato demócrata.
“Votar por un demócrata, especialmente por estos dos perdedores que se postulan, significa duplicar, tripicar e incluso cuadrupiclar sus costos de energía. ¡No será sostenible y se arrepentirán del día en que votaron para destruir su vida!” escribió el presidente estadounidense.
Asimismo, este señaló que si las personas no acudían a votar, esto era igual que ir a votar por un demócrata, y además, en varias publicaciones reconoció el trabajo de los candidatos republicanos que estaban contendiendo en estas elecciones y expresó que tenían su respaldo.
¿Quiénes son los ganadores de las elecciones Estados Unidos?
Sin duda alguna la mayoría de los votos se los llevaron los candidatos demócratas, por lo que el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, felicitó a los candidatos que resultaron electos y señaló que “todabía nos queda mucho trabajo por hacer, pero el futuro se ve prometedor”
En Nueva York la alcaldía fue ganada por quien se convirtió en el primer alcalde musulman socialista del estado, pues con más del 50.4 por ciento de los votos Zohran Mamdani ganó.
La candidata demócrata Abigail Spanberger ganó la gubernatura de Virginia con 57.5 por ciento de los votos, mientras que en Nueva Jersey ganó la candidata demócrata Mikie Sherill, quien con 56.2 por ciento de los votos será la gobernadora del estado.
La Proposición 50 se puso a votación en California, la cual busca la redistribución del mapa electoral, y en estas eleciones la Proposición 50 fue aprobada con 63.8 por ciento de los votos.
Mientras que en Texas la Proposición 15 de fue aprobada con 69.9 por ciento de los votos, y la Proposición 16 fue apribada con 72 por ciento de los votos.
La vicegobernatura de Virginia fue ganada por los demócratas, pues Ghazala Hashmi ganó con 55.6 por ciento de los votos, mientras que la Fiscalía general fue ganada con 53.1 por ciento de los votos por el candidato demócrata Jay Jones.
En Miami no hubo un candidato electo, por lo que se dará una segunda vuelta de las elecciones el 9 de diciembre, pues ninguno de los dos candidatos recibió más del 50 por ciento de los votos.
En cuanto a las elecciones de las alcaldías los resultados fueron los siguientes:
- En Atlanta ambos oponentes compitieron sin un partido, y ganó Andre Dickens con 85 por ciento de los votos.
- En Búfalo ganó el demócrata Sean Ryan con 72.3 por ciento de los votos.
- En Boston no hubo oposición, por lo que de nueva cuenta la demócrata Michelle Wu será la alcaldesa, con 92 por ciento de los votos.
- En Charlotte ganó el demócrata Vi Lyles, quien por quinta vez consecutiva se colocó en el cargo con el 70 por ciento de los votos.
- En Detroir ganó la demócrata Mary Sheffield con 77.2 por ciento de los votos, con lo que se convirtió en la primer alcaldesa de la ciudad.
- En Pittsburgh ganó el demócrata Corey O’Connor con 87.5 por ciento de los votos.