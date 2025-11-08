Cancelan más de mil 400 vuelos y retrasan otros 6 mil en Estados Unidos

Debido a la ausencia de controladores aéreos, este sábado aerolíneas han cancelado mil 460 vuelos en Estados Unidos, en el segundo día de la reducción de operaciones en todo el país debido al cierre del gobierno federal, que cumple 39 días.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por su sigla en inglés) informó problemas importantes en el control del tráfico aéreo que afectaron a 37 torres de control y otros centros aeroportuarios, y provocaron retrasos en vuelos en al menos 12 ciudades, entre ellas Atlanta, Newark, San Francisco, Chicago y Nueva York.

Unos 6 mil vuelos sufrieron retrasos este sábado, frente a los 7 mil retrasos y mil 025 cancelaciones del viernes.

La FAA ordenó a las aerolíneas reducir el 4 por ciento de los vuelos diarios a partir del 7 de noviembre en 40 aeropuertos estadounidenses ante preocupaciones sobre la seguridad del control del tráfico aéreo.

La ausencia de tráfico aéreo llevó a la FAA a implementar este sábado programas de retrasos en tierra en nueve aeropuertos, con retrasos promedio de 282 minutos para los vuelos en Atlanta, uno de los aeropuertos más concurridos de Estados Unidos.

Los recortes, que comenzaron a las 06:00 horas del viernes, incluyen aproximadamente 700 vuelos de las cuatro aerolíneas más grandes: American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines y United Airlines.

Las cuatro aerolíneas cancelaron aproximadamente el mismo número de vuelos este sábado, en cumplimiento del mandato de la FAA, pero se vieron obligadas a cancelar vuelos adicionales debido a problemas con el personal de control de tráfico aéreo.

El cierre de gobierno estadounidense alcanzó este 8 de noviembre un récord de 39 días, y ha provocado escasez de controladores aéreos que, como otros empleados federales, llevan semanas sin cobrar.

A principios de esta semana, el administrador de la FAA, Bryan Bedford, declaró que entre el 20 por ciento y el 40 por ciento de los controladores no se habían presentado a trabajar durante los últimos días.

Por lo anterior, se ha ordenado la reducción de vuelos, que aumentará al 6 por ciento el próximo martes y alcanzaría el 10 por ciento el 14 de noviembre.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr