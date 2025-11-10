Nicolas Sarkozy sale de prisión y continuará su proceso en libertad bajo supervisión

El expresidente francés Nicolas Sarkozy, cuando salió de su casa para cumplir condena.

El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, salió de la prisión de La Santé y regresó a su domicilio este lunes, luego de que un tribunal de París autorizara su puesta en libertad mientras avanza la apelación de su condena por presuntamente haber conspirado para obtener financiamiento del gobierno del fallecido líder libio Muamar Gadafi para su campaña presidencial de 2007.

De acuerdo con agencias internacionales, la decisión se tomó tras concluir que el exmandatario no representa riesgo de fuga.

Sarkozy, de 70 años, fue encarcelado el 21 de octubre tras ser declarado culpable de asociación criminal vinculada al presunto financiamiento desde Libia. Sin embargo, fue absuelto de otros señalamientos, entre ellos corrupción y financiación ilícita.

La sentencia original fue de cinco años de prisión, aunque ahora permanecerá en libertad bajo medidas de control judicial.

Entre las restricciones dictadas por la corte se encuentran la prohibición de abandonar territorio francés y de mantener contacto con personas involucradas en el caso. La lista incluye al ministro de Justicia, Gérald Darmanin, quien habría visitado a Sarkozy en prisión a finales de noviembre.

De esta forma, la medida cumple con la recomendación de la Fiscalía, que previamente se pronunció a favor de la liberación del expresidente con condiciones específicas.

Durante la audiencia de este lunes, Sarkozy participó por videoconferencia desde el penal y reiteró su negativa a haber solicitado fondos al régimen libio. También, afirmó que respetará las condiciones impuestas por la justicia francesa.

A propósito, el exmandatario calificó su estadía en prisión como una experiencia difícil y sostuvo que se considera víctima de persecución, mientras mantiene su estrategia de defensa.

Por otro lado, uno de sus abogados, Christophe Ingrain, señaló que la resolución judicial constituye una aplicación correcta del Derecho y añadió que el siguiente paso será preparar el proceso de apelación programado para 2026.

Asimismo, Louis Sarkozy celebró la liberación de su padre mediante un mensaje en la red social X.

La situación del expresidente continúa marcada por una serie de procesos judiciales. Según Reuters, el año pasado se confirmó una condena por corrupción y tráfico de influencias, así como otra por financiación irregular vinculada a su campaña presidencial de 2012.

Además, permanece bajo investigación por presunta complicidad en manipulación de testigos. Con estas resoluciones aún en curso, la apelación definirá el rumbo jurídico del exmandatario en los próximos meses.

Con información de Europa Press y Reuters.

am