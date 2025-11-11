Sarkozy sale de prisión bajo supervisión judicial

› Redacción

El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue liberado ayer de la prisión de La Santé, en París, tras la decisión de un tribunal de apelaciones que le concedió la libertad bajo supervisión judicial. La medida llega menos de tres semanas después de que comenzara a cumplir una condena de cinco años por conspiración criminal, en un caso de presunta financiación libia de su campaña electoral de 2007.

Sarkozy, de 70 años, abandonó el centro penitenciario en automóvil y se dirigió a su residencia en el oeste de la capital francesa. La escena sobria y discreta de su salida de prisión, fue contrastante con la de su ingreso hace 20 días, cuando caminó junto a su esposa, la exmodelo y cantante, Carla Bruni-Sarkozy, en medio de aplausos de simpatizantes.

De acuerdo con el fallo judicial, el exmandatario deberá permanecer en territorio francés y no podrá tener contacto con testigos ni coacusados, entre ellos figuras clave del proceso.

El Dato: La condena de Sarkozy se ejecutó con celeridad debido a lo que los jueces calificaron en septiembre como la “extraordinaria gravedad” del delito.

El tribunal subrayó que la medida responde al principio de que la libertad debe ser la norma mientras se resuelven los recursos, salvo en casos de peligro de fuga o riesgo de obstrucción de la justicia.

Durante la audiencia celebrada por videoconferencia desde prisión, Sarkozy aseguró que ha respetado siempre los procesos judiciales. “Nunca imaginé que estaría en prisión a los 70 años. Esta terrible experiencia me fue impuesta, y la superé. Es duro, muy duro”, dijo ante los jueces. Añadió que su estancia tras las rejas fue “una pesadilla”, aunque agradeció el trato recibido por el personal penitenciario, que calificó de “digno y humano”.

Acompañado por su esposa y dos de sus hijos en la audiencia, Sarkozy insistió en su inocencia: “Jamás admitiré algo que no hice. Nunca pedí dinero a Muamar Gadafi”, declaró, en alusión al supuesto financiamiento del régimen libio a su campaña presidencial. En un mensaje difundido posteriormente en redes sociales, sostuvo que su única meta ahora es “demostrar la verdad” y que su energía está concentrada en la apelación.

Por su parte, el abogado del exmandatario, Christophe Ingrain, celebró la resolución y consideró que se trató de una “aplicación normal de la ley”, al tiempo que señaló que el siguiente paso será el juicio de apelación, previsto para la primavera de 2026, según estimaciones judiciales.

La decisión del tribunal incluyó una prohibición inusual: Sarkozy no podrá mantener contacto con el ministro de Justicia, Gérald Darmanin. El funcionario, que en su momento consideró al expresidente su mentor político, lo visitó en prisión el mes pasado. Esa visita generó críticas entre magistrados y sectores de la oposición, que la interpretaron como una intromisión en la independencia judicial.

Sarkozy, quien gobernó Francia entre 2007 y 2012, enfrenta además otros frentes judiciales. En tanto, el Tribunal Supremo francés emitirá el 26 de noviembre su veredicto sobre la supuesta financiación ilegal de su campaña de reelección de 2012. Asimismo, continúa abierta una investigación sobre presunta manipulación de testigos en el caso Libia.