Accidente de autobús deja 37 muertos en Perú

Un autobús cayó por un barranco luego de chocar con una camioneta en una carretera del sur de Perú, durante la madrugada de este miércoles, dejando como saldo al menos 37 muertos y 13 heridos.

El vehículo de la empresa Llamosas aparentemente se salió de la vía en una curva y cayó más de 200 metros hasta la orilla del río Ocoña, en la región Arequipa.

El gerente de Salud de la región, Walther Oporto, informó a los medios locales que suman al momento 37 fallecidos, uno de ellos murió camino a un hospital.

TE RECOMENDAMOS: Tensión militar alcanza su punto crítico EU lleva su portaaviones más grande al Caribe

Se informó que el autobús había partido de la ciudad de Chala, una zona de intensa actividad minera, y tenía como destino la ciudad de Arequipa.

Volcadura de autobús deja 37 muertos ı Foto: Fcebook Gerencia Regional de Salud de Arequipa

Medios de comunicación local y familiares de algunos de los pasajeros se congregaron al borde de la carretera, al pie del precipicio, mientras bomberos y fuerzas de seguridad continuaban trabajando en el lugar horas después del accidente del autobús.

Fotografías compartidas por autoridades y la administración de salud mostraron el autobús volcado en el fondo del barranco, con partes destrozadas y pertenencias de pasajeros esparcidas a su alrededor. La lista oficial de heridos de la autoridad de salud incluía a dos menores de edad.

At least 37 people were killed and 18 others injured after a bus plunged into a ravine in Peru’s southern Arequipa region.



pic.twitter.com/TeznqHE2lD — Breaking911 (@Breaking911) November 12, 2025

No es el primer accidente

El accidente ocurrió cerca de la misma zona donde en 2018 hubo otro accidente que dejó 44 muertos.

En Perú los accidentes mortales son frecuentes. En agosto otro autobús volcó en una carretera dejando 10 muertos. Mientras que en julio otro accidente dejó 18 muertos y 48 heridos en una zona de los Andes.

En 2024 hubo unos 3.173 muertos producto de accidentes de tránsito, según datos oficiales del Sistema de Información de Defunciones (SINADEF).

Con información de Reuters

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT