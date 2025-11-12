EU lleva su portaaviones más grande al Caribe

Ayer llegó el portaaviones USS Gerald R. Ford, el más poderoso de la flota estadounidense, al Caribe, lo cual marcó un nuevo episodio en la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela. El grupo de ataque, compuesto por ocho buques de guerra, un submarino nuclear y aviones F-35, se integró al área de control del Comando Sur, una acción que Washington justifica bajo la lucha contra el narcotráfico, pero que Caracas considera una amenaza directa a su soberanía.

ESCALADA: Con la llegada del portaaviones Gerald Ford aumenta la tensión.

CON MÁS de 4 mil marineros y decenas de aero naves tácticas a bordo, el Gerald R. Ford proporcio na a los comandantes combatientes y a los líderes civiles de Estados Unidos una mayor capacidad para proyectar poder a través de operaciones sostenidas en el mar” MARINA DE EU



La Administración de Donald Trump confirmó el traslado desde el Mediterráneo el pasado 24 de octubre, con el argumento de “reforzar la capacidad de detección y desmantelamiento de organizaciones criminales transnacionales”. Sin embargo, el despliegue fue interpretado por varios gobiernos de la región como una escalada militar de dimensiones inéditas en América Latina desde el fin de la Guerra Fría.

EL DATO: EL GOBERNADOR de California, Gavin Newsom, dijo que era escalofriante ver al ejército estadounidense hundiendo presuntos barcos narcotraficantes en el Caribe.

El Pentágono detalló que el Ford, con más de 4 mil marineros y decenas de aeronaves tácticas, “proporciona una capacidad ampliada para operaciones sostenidas en el mar”, un mensaje que, lejos de calmar los ánimos, reavivó la desconfianza de Caracas, que acusa a Washington de intentar un cambio de régimen por la vía armada.

EL PUEBLO debe saber que tiene una Venezuela protegida y defendida por su Fuerza Armada Nacional Bolivariana” VLADIMIR PADRINO Ministro de Defensa de Venezuela



El USS Gerald R. Ford, impulsado por un reactor nuclear y capaz de portar hasta 75 aeronaves, es una de las piezas centrales de la estrategia marítima de Estados Unidos. Con radares de última generación y un sistema de lanzamiento electromagnético, el portaaviones representa la capacidad máxima de proyección de poder del país.

Su presencia en aguas latinoamericanas se interpreta como una advertencia estratégica en el marco de las tensiones desde agosto, cuando Washington duplicó la recompensa por información que condujera al arresto de Maduro, elevándola a 50 millones de dólares.

En respuesta, el presidente Nicolás Maduro activó el Plan Independencia 200, una operación de gran escala que involucra el despliegue de 200 mil efectivos, unidades terrestres, aéreas, navales y sistemas de defensa de fabricación rusa. Por su parte, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, confirmó que los ejercicios buscan “combatir las amenazas imperiales” y reforzar la defensa integral del país.

El operativo, que se desarrolla entre el 11 y 12 de noviembre, incluye maniobras simultáneas en todo el territorio nacional. “El pueblo debe saber que tiene una Venezuela protegida y defendida por su Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, declaró Padrino, mientras las imágenes oficiales mostraban misiles Buk e Igla-s, cazas Su-30 y batallones en marcha.

Asimismo, la Asamblea Nacional venezolana, controlada por el chavismo, aprobó la Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación, destinada a estructurar una respuesta cívico-militar ante un riesgo inminente de agresión extranjera. La norma establece mecanismos de coordinación y vigilancia interna para anticipar “patrones y tendencias que amenacen la seguridad nacional”.

4 Mil marinos se encuentran a bordo del portaaviones de EU

Maduro insistió en que el despliegue estadounidense busca desestabilizar su gobierno y “apoderarse de los recursos naturales del país”. Las acusaciones de Washington sobre el supuesto vínculo de Maduro con el Cártel de los Soles, una red de narcotráfico integrada por altos mandos militares venezolanos, según EU, fueron calificadas por Caracas como una estrategia de “guerra híbrida”.

200 Mil efectivos venezolanos se desplegaron en todo el territorio

Condena internacional. Por su parte, La Organización de Naciones Unidas (ONU) y Human Rights Watch (HRW) denunciaron las recientes ofensivas contra embarcaciones sospechosas en el Caribe y el Pacífico, que calificaron de “ejecuciones extrajudiciales”. Según datos del Departamento de Defensa, 75 personas han muerto en 19 ataques navales desde septiembre, la mayoría identificadas por Washington como narcotraficantes, aunque sin pruebas públicas.

Por suparte, el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, calificó las operaciones como “ilegales e inaceptables”. Moscú, aliado político y militar de Venezuela, afirmó que Estados Unidos “actúa como un país por encima de la ley”, y que utiliza la lucha antidrogas como “pretexto para acciones de agresión”.

Mientras tanto, Reino Unido suspendió el intercambio de información de inteligencia con Washington sobre el tráfico marítimo en el Caribe, al negarse a ser “cómplice de bombardeos” que, según fuentes citadas por CNN, destruyen embarcaciones y eliminan a sus tripulantes sin proceso judicial.

El regreso de Trump a la Casa Blanca ha modificado las reglas de combate. En lugar de interceptar y detener a los sospechosos, las nuevas directrices militares ordenan el ataque directo y destrucción de los buques señalados como narcotraficantes. La medida, según analistas del Congreso estadounidense, podría violar el derecho internacional humanitario y aumentar el riesgo de confrontaciones regionales.

EL TIP: PETRO ORDENÓ “suspender el envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad de EU hasta que cesen los ataques

Mientras que fuentes del Pentágono reconocieron que se han realizado ataques preventivos contra supuestos laboratorios de cocaína y rutas de narcotráfico vinculadas a Venezuela. Sin embargo, altos mandos del Congreso afirmaron que “no existe justificación legal para operaciones dentro de Venezuela”.

El conflicto también ha tensado las relaciones con Colombia, cuyo presidente Gustavo Petro ha criticado abiertamente la campaña estadounidense. Trump respondió acusándolo de “liderar el narcotráfico” y lo incluyó en la “lista Clinton”, intensificando el distanciamiento entre ambos gobiernos. En el plano interno estadounidense, legisladores demócratas de los comités de inteligencia exigen explicaciones sobre la expansión militar ordenada por Donald Trump. Argumentan que las operaciones carecen de transparencia y podrían encubrir un intento de intervención indirecta.