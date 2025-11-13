La BBC se disculpa con Trump por emitir discurso editado; descarta pagar indemnización

La BBC se disculpa con Trump por emitir discurso editado y descarta pagar indemnización.

La BBC se disculpó con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la edición de un video en el que se unían partes distintas de su discurso antes del asalto al Capitolio, en 2021.

“Aceptamos que nuestra edición creó involuntariamente la impresión de que estábamos mostrando una sola sección continua del discurso, en lugar de extractos de diferentes puntos del discurso, y que esto dio la impresión errónea de que el presidente Trump había hecho un llamado directo a la acción violenta”, dijo.

Sin embargo, la corporación pública británica expresó su desacuerdo con que exista base para una demanda por difamación por lo emitido en un episodio del programa “Panorama”.

Además, la BBC descartó pagar cualquier tipo de indemnización, como lo exigía el presidente estadounidense, Donald Trump.

“Aunque la BBC lamenta sinceramente la forma en que se editó el vídeo, estamos en total desacuerdo con que exista base para una demanda por difamación“, afirmó un portavoz de la cadena.

El video editado por la BBC corresponde al discurso de Trump previo al asalto al Capitolio de Estados Unidos. ı Foto: larazondemexico

Presidente de EU amenaza con demandar

La disculpa pública a Trump ocurrió después de que el mandatario norteamericano amenazara con demandar a la corporación pública británica por 1,000 millones de dólares ante posibles daños y perjuicios.

También se enmarcó en la revelación de un segundo video editado de forma similar y emitido en el programa Newsnight en 2022.

“El presidente de la BBC, Samir Shah, envió por separado una carta personal a la Casa Blanca dejando en claro al presidente Trump que él y la corporación lamentan la edición del discurso del presidente el 6 de enero de 2021, que apareció en el programa”, agregó la corporación.

Video editado de Trump provoca dimisiones en la BBC

El video editado sobre el discurso de Donald Trump provocó la salida de dos altos ejecutivos de la BBC:

Tim Davie, director general de la BBC

Deborah Turness, directora ejecutiva de noticias

El director general de la BBC, Tim Davie, el 28 de abril de 2022. ı Foto: AP

Sobre las dimisiones de los dos elementos, el magnate celebró y arremetió contra ellos llamándolos “personas muy deshonestas”. Asimismo, los acusó de intentar influir en las elecciones estadounidenses.

El escándalo de Trump se suma a otras críticas recientes sobre la cobertura de la BBC, que incluyen acusaciones de sesgo en su información sobre la guerra entre Israel y Hamas, así como temas de género.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR