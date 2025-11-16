Estados Unidos designará al Cártel de los Soles como organización terrorista

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró la intención del gobierno de aquel país de declarar al Cártel de los Soles como una “Organización Terrorista Extranjera”.

A través de una publicación en la red social X (antes Twitter) el secretario informó la decisión que tiene el Departamento de Estado.

“Dirigido por el ilegítimo Nicolás Maduro, el grupo ha corrompido las instituciones gubernamentales en Venezuela y es responsable de actos de violencia terrorista perpetrados por y con otras OTE designadas, así como del narcotráfico hacia Estados Unidos y Europa”, escribió Rubio.

TE RECOMENDAMOS: Polarización redefine votación presidencial Elecciones en Chile se van a segunda vuelta

.@StateDept intends to designate Cartel de los Soles as a Foreign Terrorist Organization (FTO). Headed by the illegitimate Nicolás Maduro, the group has corrupted the institutions of government in Venezuela and is responsible for terrorist violence conducted by and with other… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) November 16, 2025

Trump afirma que podría dialogar con Maduro

Estados Unidos “podría estar teniendo algunas conversaciones” con el presidente venezolano Nicolás Maduro, indicó el domingo el mandatario estadounidense Donald Trump, lo que representa una posible vía diplomática al tiempo que Estados Unidos sigue aumentando su presencia militar cerca del país sudamericano con la llegada de su portaaviones más avanzado.

Trump no ofreció detalles sobre las posibles conversaciones con Maduro, pero dijo que “Venezuela querría hablar”.

Trump hizo sus declaraciones en un momento en que su gobierno lleva a cabo una serie de ataques militares contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Foto›Reuters

La llegada del USS Gerald R. Ford y otros buques de guerra, anunciada por la Marina estadounidense en un comunicado, marca un momento importante en lo que, según ha insistido el gobierno de Estados Unidos, es una operación antidrogas, pero que ha sido vista como una táctica de presión creciente contra Maduro.

Cuando se le preguntó el domingo qué quiso decir cuando señaló que Maduro quiere hablar, Trump simplemente respondió: “¿Qué significa? Tú dime, no lo sé”.

“Hablaré con cualquiera”, añadió unos momentos después. ”Veremos qué pasa”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 12 de noviembre ı Foto: Reuters

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT