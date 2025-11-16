Estados Unidos designará al Cártel de los Soles como organización terrorista

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró la intención del gobierno de aquel país de declarar al Cártel de los Soles como una “Organización Terrorista Extranjera”.
A través de una publicación en la red social X (antes Twitter) el secretario informó la decisión que tiene el Departamento de Estado.
“Dirigido por el ilegítimo Nicolás Maduro, el grupo ha corrompido las instituciones gubernamentales en Venezuela y es responsable de actos de violencia terrorista perpetrados por y con otras OTE designadas, así como del narcotráfico hacia Estados Unidos y Europa”, escribió Rubio.
Elecciones en Chile se van a segunda vuelta
Trump afirma que podría dialogar con Maduro
Estados Unidos “podría estar teniendo algunas conversaciones” con el presidente venezolano Nicolás Maduro, indicó el domingo el mandatario estadounidense Donald Trump, lo que representa una posible vía diplomática al tiempo que Estados Unidos sigue aumentando su presencia militar cerca del país sudamericano con la llegada de su portaaviones más avanzado.
Trump no ofreció detalles sobre las posibles conversaciones con Maduro, pero dijo que “Venezuela querría hablar”.
Trump hizo sus declaraciones en un momento en que su gobierno lleva a cabo una serie de ataques militares contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas.
La llegada del USS Gerald R. Ford y otros buques de guerra, anunciada por la Marina estadounidense en un comunicado, marca un momento importante en lo que, según ha insistido el gobierno de Estados Unidos, es una operación antidrogas, pero que ha sido vista como una táctica de presión creciente contra Maduro.
Cuando se le preguntó el domingo qué quiso decir cuando señaló que Maduro quiere hablar, Trump simplemente respondió: “¿Qué significa? Tú dime, no lo sé”.
“Hablaré con cualquiera”, añadió unos momentos después. ”Veremos qué pasa”.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
LMCT