Trump asegura que ‘probablemente’ hable con Maduro, pero ‘no descarta’ operación en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que “probablemente” dialogará pronto con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, en medio de tensiones entre ambos países y una creciente escalada del despliegue militar de la Casa Blanca sobre el Caribe.

En diálogo con la prensa en la Oficina Oval de la Casa Blanca, Trump fue cuestionado nuevamente sobre una posible intervención militar en Venezuela ante el reforzamiento militar de Washington en el Caribe.

A propósito, Trump aseguró que “no lo hemos descartado. No descartamos nada”.

TE RECOMENDAMOS: Veredicto tras meses de juicio Una condena histórica sacude a Bangladesh

Donald Trump, presidente de EU. ı Foto: Reuters.

En el mismo sentido, el presidente estadounidense fue cuestionado sobre si aceptaría sostener un diálogo con Nicolás Maduro, sobre lo cual dijo que “sí, probablemente hablaré con él. Siempre hablo con todos”.

Trump enfatizó que es prioritario para su país “encargarse” de Venezuela sea cuales sean los medios, especialmente después de que, acusó, bajo administraciones demócratas como la de su antecesor presidencial, Joe Biden, se haya permitido la entrada masiva de venezolanos adscritos a algún grupo criminal.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. ı Foto: Reuters

El mandatario estadounidense acusó que, durante la administración pasada, llegaron miles de venezolanos de forma ilegal al territorio de su país, muchos de los cuales, dijo, son “personas horribles” pertenecientes a grupos criminales como el Tren de Aragua.

“Tenemos una frontera cerrada, nadie entra, pero hace un año tuvimos a millones de personas desde Venezuela, incluidos integrantes del Tren de Aragua. Pronto, muchos de ellos van a estar fuera, pero los enviaron como si esto fuera un basurero”, dijo Trump.

🚨🇺🇸 🇻🇪 TRUMP: “Probablemente hablaré con Maduro”



El presidente #DonaldTrump afirmó que no descarta nada respecto a Venezuela, señalando que EE.UU. debe “ocuparse” del país porque “enviaron miles de personas de las cárceles a nuestro país”.



Aun así, Trump añadió:



“Amo a… pic.twitter.com/eJyJhcCK2j — Coinwatcher News (@CoinwatcherNews) November 17, 2025

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, complementó las afirmaciones de Trump al asegurar que estas personas son “asesinos, masacran a otros, los cortan en pedazos y los entierran en las comunidades donde crecieron”.

A pesar de ello, Trump aseguró que ama a la gente de Venezuela, mas no a quienes gobiernan el país, especialmente después de que, acusó, apoyados por los demócratas, hayan permitido la llegada de criminales a territorio de EU.

“Amo a la gente de Venezuela, pero no a quienes gobiernan Venezuela, pero lo que le han hecho a nuestro país… Lo que Biden y los demócratas le han hecho a este país, no debe ser olvidado”, aseguró Trump.

Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela han aumentado en meses recientes con ataques de Washington a embarcaciones en el Caribe, contra buques que, según la inteligencia de EU, pertenecen a grupos del crimen organizado.

Sin embargo, líderes sudamericanos y organizaciones humanitarias han exigido pruebas que justifiquen estos ataques.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am