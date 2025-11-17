Trump sobre lanzar ataques en territorio a México: ‘Me parece bien, haremos lo necesario’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue cuestionado nuevamente sobre su postura de iniciar una operación en México para combatir a los cárteles del narcotráfico, sobre lo cual expresó una postura a favor: “Me parece bien, haremos lo que sea necesario para detener las drogas”.

Asimismo, el mandatario estadounidense se refirió a las protestas que ocurrieron este fin de semana en el país, a cargo de colectivos autoidentificados como “Generación Z”, lo cual, dijo, indica que “hay grandes problemas” en nuestro país.

En diálogo con medios desde la Oficina Oval de la Casa Blanca, Trump fue cuestionado nuevamente sobre una posible operación militar en México para combatir a los cárteles, idea que había sido sugerida con anterioridad y que, incluso, había sido descartada por su secretario de Estado, Marco Rubio.

Me parece bien. Lo que sea necesario para detener las drogas".

Sin embargo, la postura de Trump este lunes fue distinta, pues esta vez aseguró que estaría de acuerdo en una intervención militar en territorio mexicano. De esa forma, dijo, se asegura que “hacemos lo que sea necesario” para frenar el narcotráfico que llega a Estados Unidos.

“¿Que si voy a intervenir en México para frenar las drogas? Me parece bien. Haremos lo que sea necesario para detenerlas”, dijo Trump.

Incluso, el mandatario estadounidense sugirió que una operación de este tipo podría traer resultados positivos como, aseguró, ha ocurrido en el Caribe y el Pacífico debido a los ataques de sus fuerzas militares contra embarcaciones que señala de pertenecer al crimen organizado.

“Vi lo que pasó en México el fin de semana, hay grandes problemas allá… Si hacemos allá [en México] lo que hacemos aquí en los tránsitos marinos… Ya casi no tenemos droga en el mar”, abundó Trump.

Además, Donald Trump aseguró que no está “contento” con nuestro país, si bien no abundó a qué dimensión de la relación entre México y Estados Unidos se refirió.

“Así que déjenme plantearlo de esta forma: No estoy contento con México”, afirmó, al término de su conferencia.

Semanas atrás, medios estadounidenses habían afirmado que, según reportes de diarios como The Washington Post, la Casa Blanca planeaba una operación militar contra los cárteles en México.

Sin embargo, el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, aseguró que esto no era una realidad y que una operación de este tipo no estaba contemplada en su Gobierno.

