Operativos migratorios se intensifican

Agentes federales detuvieron a más de 250 personas en Carolina del Norte durante una operación enfocada en Charlotte, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El despliegue forma parte de la ofensiva migratoria impulsada por el mandatario estadounidense, Donald Trump, cuyos operativos elevaron las detenciones a más de 60 mil desde enero, con acciones diarias en ciudades y pueblos del país. En octubre, Portland registró más de 560 arrestos.

En Carolina del Norte, la “Operación Telaraña de Charlotte” duplicó los números anunciados inicialmente por el DHS, dirigida a personas sin permiso legal y a quienes tendrían antecedentes penales. La falta de información oficial sobre el alcance de los operativos mantiene en alerta a la comunidad migrante.

Las acciones federales provocaron protestas y un gran impacto económico y social: menor asistencia escolar, comercios cerrados y barrios paralizados. En Charlotte, incluso una lavandería se quedó vacía tras la presencia de agentes en un centro comercial.

TE RECOMENDAMOS: Divulgan imágenes Ejercicios militares en Trinidad eleva presión a Caracas

Mientras la ofensiva avanza hacia Nueva Orleans, donde se prevé el arribo de 250 agentes para un operativo de dos meses, por su parte, líderes republicanos expresaron su apoyo, y organizaciones civiles intensificaron esfuerzos para informar a la población sobre sus derechos.