Putin recibe plan de paz de EU para Ucrania; asegura que puede ser la base para resolución definitiva del conflicto

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ya recibió el plan de paz de Estados Unidos para la guerra con Ucrania, el cual, dijo, puede ser la base para una resolución pacífica y definitiva del conflicto, según declaraciones oficiales recogidas por agencias internacionales.

De acuerdo con agencias como CNN, citando a la comunicación oficial de Rusia, Putin recibió el documento que también analizan el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y aliados.

Vladimir Putin, presidente de Rusia. ı Foto: Reuters

El mismo medio abunda que, de acuerdo con la comunicación oficial del Kremlin, Putin asegura que, al igual que el bloque occidental, considera que esta propuesta “puede constituir la base de un acuerdo de paz definitivo”.

Putin acusó que Rusia ya había aceptado una propuesta original de paz elaborada por su homólogo estadounidense, Donald Trump, la cual le presentó antes de la reunión en Alaska.

Ya había propuestas de paz para el conflicto que Ucrania no aceptó desde la reunión en Alaska, asegura Putin. ı Foto: Especial

Sin embargo, según Putin, fue Ucrania quien no aceptó este tratado, lo que entorpeció el proceso de paz con las condiciones que ya se habían acordado, en las cuales, incluso, según el líder ruso, su país aceptaba algunas concesiones.

“Creo que esa es la razón por la que apareció una nueva versión del plan, esencialmente modernizada, que ahora consta de 28 puntos”, dijo Putin, según el diario CNN.

I spoke with @SecGenNATO Mark Rutte.



Mark expressed his condolences over Russia’s horrific attack on Ternopil. Thirty-one people were killed, including six children. Search-and-rescue operations at the site of this tragedy are still ongoing.



Ukrainians, more than anyone else… pic.twitter.com/1vIzC4S19M — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 21, 2025

El plan de paz propuesto por Trump para la paz entre Rusia y Ucrania contiene algunos puntos que ya se habían discutido con anterioridad, entre ellos la cesión por parte de Kiev de territorios en disputa como parte del Donetsk, así como la renuncia de Zelenski de integrar a su país a la OTAN.

Este viernes, Volodimir Zelenski informó que mantiene una serie de conversaciones con líderes europeos, entre ellos de Alemania, Francia y Reino Unido, para discutir el plan de paz propuesto por Trump.

We spoke for almost an hour with U.S. @VP JD Vance and @SecArmy Dan Driscoll. We managed to cover a lot of details of the American side’s proposals for ending the war, and we’re working to make the path forward dignified and truly effective for achieving a lasting peace. I’m… pic.twitter.com/h3uVlnxv2H — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 21, 2025

“Hemos comenzado a trabajar en el documento que ha preparado la parte americana. Debe ser un plan que garantice una paz real y digna”, anunció Volodímir Zelenski.

“Analizamos las opciones diplomáticas disponibles y el plan propuesto por la parte estadounidense. Estamos listos para trabajar con rapidez y de forma constructiva para garantizar su éxito. Estamos coordinando nuestros próximos pasos conjuntos”, añadió en otra publicación.

