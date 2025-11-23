Hamás pide mediación internacional urgente ante supuestas violaciones de alto el fuego por Israel

Militantes de Hamás resguardan la llamada "línea amarilla" que divide las zonas de alto el fuego entre este grupo e Israel.

Una delegación de alto nivel de Hamás llegó este domingo a El Cairo para reunirse con los mediadores internacionales del alto al fuego en Gaza, pues el grupo paramilitar ha exigido acción urgente de los observadores ante lo que, acusa, son violaciones del acuerdo por parte de Israel.

De acuerdo con una fuente de seguridad egipcia citada por agencias internacionales, la representación del grupo mantendrá conversaciones con funcionarios de Egipto, Qatar y Estados Unidos.

Al respecto, un representante de Hamás, que pidió anonimato, declaró a medios internacionales que la reunión busca abordar lo que describió como “violaciones continuas del alto el fuego” por parte de Israel.

Según comunicados del propio movimiento, los ataques israelíes han dejado al menos 24 fallecidos en las últimas horas y han modificado posiciones de seguridad previamente acordadas.

Por otro lado, el Ejército israelí confirmó en redes sociales una serie de bombardeos contra presuntos altos responsables de Hamás. Entre ellos, mencionó una operación en el oeste de la ciudad de Gaza, donde un proyectil impactó un vehículo en el barrio de Al Rimal.

Israel afirmó que el ataque tenía como objetivo a Alaa Hadidi, identificado como un mando del aparato de suministros y manufactura de armas de las milicias palestinas. Hamás no se pronunció de manera específica sobre ese caso, aunque denunció ataques generalizados en el norte, centro y sur del territorio.

De esta forma, el grupo islamista advirtió que el pacto alcanzado el 10 de octubre corre el riesgo de colapsar y exigió a los mediadores “una intervención urgente” para frenar lo que considera acciones unilaterales israelíes.

Fuentes citadas por el diario saudí Al Hadath añadieron que la delegación palestina discutirá con autoridades de Inteligencia egipcias y con la llamada “troika” —Egipto, Qatar y Estados Unidos— mecanismos para contener la escalada y avanzar hacia la segunda fase de un plan estadounidense que incluye la recuperación de los últimos tres rehenes israelíes pendientes de entrega.

A propósito de estas denuncias, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, defendió las acciones de su ejército. “Desde el alto el fuego, Hamás no ha dejado de violarlo”, aseguró durante su reunión semanal con el gabinete, al señalar intentos de incursión en zonas próximas a la llamada “línea amarilla”.

El mandatario agregó que las operaciones militares se ejecutan con “total independencia” de las negociaciones diplomáticas en curso.

