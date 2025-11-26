Bolsonaro inicia sentencia tras fallo firme del tribunal

El Supremo Tribunal de Brasil ordenó ayer el inicio del cumplimiento de la sentencia de más de 27 años impuesta al expresidente Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022. La decisión se formalizó después de que la Primera Sala declarara concluido el proceso penal, al quedar firmes las resoluciones que rechazaron de forma unánime los primeros recursos y tras la renuncia de la defensa a presentar nuevas apelaciones dentro del plazo legal.

El Dato: En octubre de 2022, cuando aspiraba a la reelección, Bolsonaro fue derrotado en las urnas por Lula, y urdió una conspiración para impedir la investidura de su sucesor.

El juez Alexandre de Moraes, relator del caso, determinó que el exmandatario comience a cumplir la pena en la sede de la Policía Federal en Brasilia, el mismo lugar donde fue recluido de manera preventiva el sábado pasado. El magistrado justificó la medida con base en el riesgo de fuga, especialmente tras el intento de Bolsonaro de dañar su tobillera electrónica, lo que generó preocupación sobre su disposición a someterse al proceso.

La legislación brasileña establece que las condenas mayores a ocho años deben cumplirse en régimen cerrado, considerado el más estricto del sistema penitenciario. Aún así, la defensa del exgobernante sostiene que buscará una revisión relacionada únicamente con la duración de la pena. Por su parte, el constitucionalista Fernando Tiburcio calificó esta vía como prácticamente inviable, pues no impide el inicio del cumplimiento efectivo. A su vez, recordó que la edad de Bolsonaro y las secuelas del atentado que sufrió en 2018 podrían ser argumentos para solicita prisión domiciliaria, aunque su viabilidad se ha reducido.

27 años deberá permanecer en la cárcel

La señal más clara de ese escenario, explicó Tiburcio, fue la orden de prisión preventiva emitida el lunes, que revocó la modalidad domiciliaria otorgada desde el pasado agosto. Entre los elementos valorados por la Justicia figura no sólo el episodio de la tobillera, sino también los intentos del expresidente por obtener asilo diplomático en otros países. Mientras que Fernando Capano, especialista en derecho penal, consideró que la manipulación del dispositivo afectará cualquier futuro requerimiento de flexibilización del régimen.

En la sede policial, Bolsonaro permanecerá aislado de otros internos y dispondrá de una habitación de 12 metros cuadrados equipada con aire acondicionado, televisión y baño privado. Aunque las normas permiten su traslado a una penitenciaría o a instalaciones militares, el juez consideró que las circunstancias del caso justifican mantenerlo bajo custodia federal capital.

El proceso judicial contra Bolsonaro y varios de sus allegados incluye delitos como la organización de un complot para impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva, que contemplaba planes de asesinato contra el presidente, el vicepresidente Geraldo Alckmin y el propio Moraes. Además, el expresidente fue declarado culpable de liderar una organización criminal armada e intentar abolir el Estado de derecho. Mientras tanto, él sostiene su inocencia y denuncia persecución política.

Asimismo, otros implicados fueron enviados a distintos centros de reclusión: los generales Augusto Heleno y Paulo Sérgio Nogueira a una instalación militar; el exministro Anderson Torres a la penitenciaría de Papuda; y el almirante Almir Garnier a dependencias de la Marina. Walter Braga Netto, exministro de Defensa, quedó bajo custodia en instalaciones castrenses de Río de Janeiro. Además, el legislador Alexandre Ramagem permanece prófugo en Estados Unidos.