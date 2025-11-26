El bono navideño será otorgado en colombia a los adultos mayores que forman parte del programa Colombia Mayor, por lo que las y los adultos mayores de 60 años recibirán un ingreso extra antes de terminar el 2025.

Recientemente el gobierno de Colombia anunció que habría un aumento en el apoyo que otorgan a las personas que forman parte del programa Colombia Mayor, el cual pasará a 230 mil pesos colombianos.

Este programa busca dar un apoyo económico a aquellos adultos mayores de 60 años que no cuentan con una pensión o ingresos estables, y actualmente cuento con 1.6 millones de beneficiarios.

Billetes colombianos ı Foto: Especial

¿Cómo registrarse para obtener el bono navideño en Colombia?

El bono navideño de Colombia Mayor será un incremento que se recibirá por medio de una transferencia de manera progresiva para aquellas mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años que ya se encuentran inscritos al programa.

Además del aumento del ingreso otorgado por el programa Colombia Mayor, también existen prestaciones para las y los trabajadores que son confundidad a menudo como un bono navideño.

La prima de servicios que se otorga a trabajadores del sector privado es confundida como un bono navideño, ya que esta se paga en diciembre, sin embargo, la prima navideña es un pago anual para los trabajadores públicos.

Por su parte, el Consejo de Administración y la Gerencia de la Cooperativa de Empleados de los Sectores Trabajo, Salud y Protección Social (COOPMINPROSOC) informó que darán un bono navideño a las y los asociados del 2025.

Bono navideño Colombia ı Foto: Especial

Este beneficio será otorgado a los asociados que se encuentren activos con corte a octubre del 2025, que tengan aplicado su primer descuento vía nómina y estén al día con sus obligaciones.

Este bono navideño va desde los 30 mil pesos colombianos hasta los 240 mil pesos colombianos, y además de esto, también darán un Bono de Fidelidad para quienes actualizaron sus datos y mantienen su vinculación activa.

¿Cómo registrarse en Colombia Mayor?

De acuerdo con el Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia, para poder inscribirse al programa Colombia Mayor la persona interesada debe acudir a la Alcaldía Municipal en la que reside.

Una vez en la Alcaldía Municipal, se debe presentar su cédula de ciudadanía en físico para que un servidor público pueda realizar la inscripción en el Sistema de Información de Colombia Mayor.

Este trámite no tiene costo, y una vez que se haga la inscripción al programa se le informará a las personas si es que fueron seleccionados, por lo que posteriormente podrá reclamar el apoyo económico en un periodo de 10 días.