Incendio en rascacielos residenciales de Hong Kong deja al menos 36 muertos | VIDEOS

Un fuerte incendio se registró en un complejo habitacional de rascacielos en Hong Kong, dejando 36 muertos, 29 hospitalizados y 279 personas desaparecidas.

El líder del territorio John Lee dijo que el incendio, que se desató en Tai Po, un suburbio en los Nuevos Territorios, estaba “bajo control” poco después de la medianoche.

Debido a lo que ya es el incendio más mortífero en Hong Kong en años, cientos de residentes fueron evacuados cuando el fuego se propagó por siete edificios de apartamentos de gran altura.

❗️⚠️🇭🇰 - A massive four-alarm fire erupted on November 26, 2025, in the Wang Fuk Court housing estate, a subsidized home ownership complex in Hong Kong's northern Tai Po district.



The blaze began around 2:51 p.m. local time when flames ignited bamboo scaffolding on multiple… pic.twitter.com/dPem934YNt — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) November 26, 2025

Los jefes de bomberos dijeron que las altas temperaturas en el lugar dificultaban las operaciones de rescate, mientras que las autoridades indicaron que el fuego comenzó en el andamiaje externo de uno de los edificios, una torre de 32 pisos, y luego se extendió al interior de este y a bloques cercanos, probablemente instigado por las condiciones ventosas.

Los registros muestran que el complejo habitacional constaba de ocho bloques con casi 2.000 apartamentos que albergaban a unas 4.800 personas, incluidas muchas personas mayores.

Las autoridades dijeron que se desplegaron cientos de bomberos, policías y paramédicos. Los bomberos dirigieron chorros de agua a las intensas llamas desde lo alto de camiones equipados con escaleras.

El incendio comenzó a media tarde, y después del anochecer, las autoridades lo elevaron a un nivel de alarma 5, el de mayor gravedad. Las autoridades dijeron que las condiciones seguían siendo muy difíciles para los bomberos.

Arden tres torres de 31 niveles en #HongKong



El fuego, que inició en andamios de bambú, se propagó a tres edificios de Wang Fuk Court, en Tai Po, hasta ahora reportan cuatro personas muertas y varios heridos.

Aún hay personas que no han podido salir por la humareda.#Video… pic.twitter.com/hZRuWhP8hD — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) November 26, 2025

“Los escombros y el andamiaje de los edificios afectados están cayendo”, señaló Derek Armstrong Chan, subdirector de Servicios de Bomberos (Operaciones).

Entre los muertos se encontraba un bombero de 37 años y otro estaba siendo tratado por agotamiento por calor, dijo a los periodistas el director del Departamento de Servicios de Bomberos, Andy Yeung.

El líder chino Xi Jinping expresó sus condolencias al bombero fallecido y extendió sus simpatías a las familias de las víctimas, según informó la emisora estatal CCTV. También pidió que se hagan todos los esfuerzos posibles para minimizar las bajas y las pérdidas.

Hong Kong’s deadliest fire in years blazed through high-rise apartment buildings as the city’s leader confirmed at least 36 people, including a firefighter, had died and another 279 people were reported missing. pic.twitter.com/RPNEwbcv94 — The Associated Press (@AP) November 26, 2025

