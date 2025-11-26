Los impactante VIDEOS de incendio en Hong Kong

Un incendio masivo arrasó el 26 de noviembre de 2025 un conjunto residencial en la ciudad de Tai Po, al norte de Hong Kong — uno de los incendios más fuertes de la década.

El fuego se desató en el complejo habitacional Wang Fuk Court, un conjunto de ocho torres residenciales de 31 pisos con cerca de 2,000 departamentos, donde vivían unas 4,800 personas.

¿Qué sucedió en Hong Kong?

Según informaron autoridades y bomberos, el incendio comenzó en la tarde, originado en el andamiaje de bambú y la malla verde que rodeaban los edificios como parte de unas obras de renovación en la fachada.

La estructura externa inflamable facilitó la propagación del fuego de un bloque a otro.

El siniestro se propagó con rapidez, intensificado por fuertes vientos, alcanzando siete de las ocho torres del complejo.

El nivel de alarma fue elevado a “nivel 5” — la máxima categoría de emergencia en Hong Kong — lo que refleja la gravedad del desastre.

Hasta el momento se han confirmado al menos 36 personas fallecidas, entre ellas un bombero que participaba en las labores de rescate.

Además, 279 personas permanecen desaparecidas, y decenas más resultaron heridas.

Cientos de residentes tuvieron que ser evacuados en medio del caos. Se habilitaron refugios temporales y servicios de emergencia trabajaron contra reloj para controlar las llamas.

Las autoridades desplegaron decenas de camiones de bomberos, ambulancias y personal de auxilio, aunque las tareas de rescate se complicaron por el intenso calor, caída de escombros y humo denso.

El uso de andamios de bambú y malla — una técnica tradicional en Hong Kong — volvió a quedar bajo la lupa tras este desastre.

A pesar de que su uso se había decretado en retirada en proyectos públicos, sigue siendo común en renovaciones privadas, lo que plantea serias dudas sobre las normas de seguridad y prevención de incendios.

El líder local, John Lee, definió el siniestro como una “catástrofe mayor” e instruyó el despliegue de todas las dependencias gubernamentales para atender a las víctimas, facilitar refugios y dar inicio a una investigación sobre las causas.

Este incendio marca el más mortal para edificios residenciales de Hong Kong en décadas.

Con él regresan las advertencias sobre las condiciones de infraestructura, materiales de construcción inflamables y normas de seguridad; especialmente en zonas urbanas densamente pobladas y complejos antiguos con reformas en curso.

