Muere Sarah Beckstrom, agente de la Guardia Nacional herida durante un tiroteo en Washington

Sarah Beckstrom, de 20 años, falleció por las heridas causadas por disparos a corta distancia. Las autoridades siguen sin precisar el motivo del agresor

Sarah Beckstrom no sobrevivió a las heridas provocadas por un ataque armado directo
Mariana Salazar Lozada

El presidente Donald J. Trump anunció este jueves la muerte de la agente Sarah Beckstrom, miembro de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, luego de resultar gravemente herida en un tiroteo ocurrido la víspera a escasas manzanas de la residencia oficial en Washington.

Beckstrom, de 20 años, formaba parte de la unidad desplegada en la capital estadounidense en el marco de las medidas de seguridad vigentes. Según declaró Trump, la joven “fue una persona magnífica, muy respetada, comenzó a prestar servicio en 2023 y destacaba en todos los aspectos”.

