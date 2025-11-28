EU suspende indefinidamente las solicitudes de asilo tras tiroteo en Washington

Elementos de la Guardia Nacional en Washngton el 26 de noviembre del 2025.

Tras el tiroteo perpetrado el miércoles 26 de noviembre cerca de la Casa Blanca, en el que dos miembros de la United States National Guard resultaron gravemente heridos — y una de ellas murió —, las autoridades migratorias de Estados Unidos anunciaron la suspensión inmediata e indefinida del procesamiento de solicitudes de asilo para ciudadanos afganos.

El agresor, identificado como Rahmanullah Lakanwal, un afgano de 29 años que había sido trasladado al país en 2021 bajo el programa humanitario Operation Allies Welcome, fue detenido y acusado de asesinato en primer grado y tentativa de homicidio, tras el ataque que se considera dirigido.

En un comunicado a través de X, la U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) informó que la decisión es “temporal” y obedecería a la necesidad de revisar los protocolos de seguridad y los procesos de verificación de antecedentes.

TE RECOMENDAMOS: Cifra podría ascender Aumenta a 128 el número de muertos por el incendio en un complejo residencial de Hong Kong

“La protección y seguridad del pueblo estadounidense es nuestra misión primordial”, añadió la agencia.

USCIS has halted all asylum decisions until we can ensure that every alien is vetted and screened to the maximum degree possible. The safety of the American people always comes first. — USCIS Director Joseph B. Edlow (@USCISJoe) November 28, 2025

Además, se informó que la suspensión afecta no sólo nuevas solicitudes de asilo, sino que también quedan congelados los procesos ya aprobados o en curso para nacionales afganos.

En paralelo, la administración ordenó una revisión más amplia de permisos de residencia permanente (green cards) otorgados a personas provenientes de lo que denominó “países de especial preocupación”.

El presidente Donald Trump, quien calificó el ataque de “acto de terrorismo”, defendió la medida como parte de un endurecimiento de la política migratoria en su segundo mandato, y anunció que su gobierno revisará todas las admisiones de refugiados y asilados realizadas durante la administración anterior.

El anuncio ha generado preocupación en organizaciones defensores de migrantes y refugiados; particularmente entre quienes esperaban una resolución favorable a sus solicitudes de reubicación o asilo bajo programas humanitarios.

Por ahora, ni USCIS ni la Casa Blanca han detallado cuál será la duración del receso ni cuándo se reanudarán los procesos de asilo. Tampoco se ha precisado si la suspensión se extenderá a solicitantes de otras nacionalidades.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL