Honduras celebra elecciones presidenciales marcadas por acusaciones de fraude y fuerte vigilancia internacional

Honduras celebra una jornada electoral este domingo para elegir a quien ocupará la presidencia entre 2026 y 2030, así como para renovar cargos del Congreso y locales, votación que ocurre entre encuestas empatadas y fuertes señalamientos de manipulación electoral entre los contendientes.

Este domingo, más de seis millones de ciudadanos están llamados a votar por quien sucederá a la presidenta Xiomara Castro, pero también por los 128 diputados del Congreso, representantes al Parlacen y casi 300 alcaldías.

Voluntarios colocan una cabina de información al exterior de una casilla de votación. ı Foto: Reuters

La contienda se perfila como una de las más cerradas de la región. Tres aspirantes llegan prácticamente empatados, según encuestas citadas por medios internacionales: Rixi Moncada, del oficialista Libertad y Refundación (Libre); Nasry Asfura, del Partido Nacional; y Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

Todos han intercambiado acusaciones de manipulación electoral durante la campaña, lo que ha incrementado la desconfianza ciudadana y ha provocado el llamado de la Organización de Estados Americanos (OEA) a que el proceso se desarrolle sin intimidación ni interferencias.

De izq. a der.: los candidatos presidenciales hondureños Nasry Asfura, Rixi Moncada y Salvador Nasralla. ı Foto: Reuters

Lo anterior después de que Estados Unidos advirtiera que reaccionaría a cualquier intento de desconocer los resultados, toda vez que el presidente de este país, Donald Trump, mostrara públicamente su apoyo a Asfura.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, inauguró la votación a las 7:00 horas y pidió a los partidos esperar los resultados preliminares antes de emitir declaraciones de victoria. También solicitó a las Fuerzas Armadas garantizar la custodia de las urnas y el traslado de las maletas electorales.

Policías hondureños en un dispositivo de seguridad antes del inicio de las elecciones. ı Foto: Reuters

Paralelamente, una de las consejeras del organismo, Cossette López-Osorio, denunció amenazas y decidió no acudir al acto formal de apertura por motivos de seguridad.

Por otro lado, más de cuatro mil observadores nacionales e internacionales —incluidos representantes de la Unión Europea y congresistas estadounidenses— supervisan la jornada en los cinco mil 885 centros habilitados. El CNE tendrá hasta 30 días para emitir la declaratoria oficial.

El proceso transcurre en un país marcado por la pobreza, la violencia y una persistente desconfianza en las instituciones. Para millones de hondureños, la elección representa la posibilidad de continuidad del proyecto político de Xiomara Castro o un giro hacia las fuerzas tradicionales.

Información de Europa Press, Associated Press y Reuters.

