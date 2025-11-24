Sheinbaum y Xiomara Castro sostendrán encuentro para profundizar alianza entre México y Honduras

La Presidenta Claudia Sheinbaum y su homóloga hondureña, Xiomara Castro, en la IX Cumbre de la CELAC, el 8 de abril de 2025.

A unos días de las elecciones presidenciales en Honduras, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibirá este martes a su homóloga Xiomara Castro Sarmiento en una visita de Estado que busca consolidar la relación política, diplomática y económica entre ambos países.

“La recibimos con una visita formal de nación a nación, Estado a Estado… hermanando todavía más la buena relación que hay con nosotros”, afirmó este lunes la mandataria mexicana.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum destacó la cercanía personal que ha construido con Castro desde su primer encuentro: “Nos hemos hecho buenas amigas. Es un reconocimiento al trabajo que ha hecho al frente del gobierno de Honduras”, dijo.

Claudia Sheinbaum y Xiomara Castro, el 1 de octubre de 2024. ı Foto: Especial

La presidenta hondureña se encuentra en la recta final de su gestión , que concluirá el próximo 27 de enero, mientras más de seis millones de ciudadanos se preparan para acudir a las urnas el próximo domingo 30 de noviembre.

La visita incluirá honores oficiales en Palacio Nacional y una agenda de alto nivel orientada a reforzar los mecanismos de cooperación bilateral. Se prevé que ambas mandatarias sostengan reuniones privadas y ampliadas con sus equipos para revisar proyectos conjuntos, nuevas oportunidades económicas y políticas, así como iniciativas en materia de desarrollo regional.

Sheinbaum subrayó que existe “mucha relación con Honduras en diversos ámbitos” y que el objetivo es que dichos vínculos “pretendan que continúen” durante los próximos años.

El encuentro también apunta a fortalecer las coincidencias que México y Honduras han mostrado en foros regionales, particularmente en temas de integración latinoamericana y políticas comunes para América Latina y el Caribe.

El Gobierno de México anticipó que la jornada oficial estará marcada por un reconocimiento explícito a la labor de Xiomara Castro como la primera mujer en encabezar la presidencia hondureña, un gesto que Sheinbaum describió como un tributo a su trabajo y a la sintonía política entre ambos países.

cehr