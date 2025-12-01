Rubio ve avances en diálogo con Kiev

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó ayer como productiva la reunión que sostuvo en Florida con representantes ucranianos, al subrayar que aún queda un amplio camino para lograr un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia. Aseguró que se trata de un proceso complejo, con múltiples factores y con una contraparte que deberá integrarse plenamente a la negociación. Recordó que el enviado especial Steve Witkoff viajará a Moscú este lunes para mantener contactos con funcionarios rusos y avanzar en el análisis del plan en discusión.

Rubio afirmó que el objetivo central es construir una ruta que permita a Ucrania preservar soberanía e independencia. Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, destacó el tono constructivo del encuentro liderado por Rustem Umérov y remarcó que la conversación fue franca y orientada a proteger los intereses nacionales. Agradeció a Estados Unidos y al equipo de Donald Trump el esfuerzo para definir los pasos hacia un acuerdo que trascienda el cese de la guerra.

La reunión se desarrolló en un contexto de intensas negociaciones en Ginebra, donde ambas delegaciones trabajaron sobre un borrador de 28 puntos. Kiev busca afinar un marco que garantice seguridad futura y evitar concesiones que comprometan territorio o capacidad militar, mientras continúa insistiendo en la necesidad de una salida justa y sostenible al conflicto.