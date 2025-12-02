Cualquier país que trafique drogas a EU podrá ser atacado, advierte Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que cualquier país que trafique drogas ilegales a su nación podría ser atacado, en el contexto de crecientes tensiones con países sudamericanos por una creciente escalada militar de Washington en el Caribe.

Incluso, Trump aseguró que “muy pronto” comenzará a atacar objetivos dentro de Venezuela, país con el que mantiene un estado de tensión, toda vez que acusa a su líder, Nicolás Maduro, de permitir el tráfico de drogas y la llegada de criminales a Estados Unidos.

Trump reitera advertencia contra países que, acusa, trafican drogas a EU. ı Foto: Reuters.

Así lo declaró el mandatario estadounidense durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, donde, en referencia al tema de la cocaína procedente de Colombia, declaró: “Cualquiera que esté haciendo eso y vendiéndola en nuestro país está sujeto a ser atacado”.

En el mismo sentido, Trump se refirió a las tensiones militares con Venezuela, y declaró que “muy pronto” comenzarán los ataques por tierra con el objetivo de continuar su lucha contra el narcotráfico.

Trump ha emprendido ataques contra embarcaciones en el Caribe. ı Foto: Especial

“Vamos a empezar a realizar esos ataques también por tierra. Es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Sabemos dónde viven los malos, y vamos a empezar con eso muy pronto”, advirtió el presidente estadounidense.

Durante el mismo diálogo con medios, Trump reiteró que fue en la administración presidencial anterior, encabezada por Joe Biden, que se permitió la entrada “sin ningún control” de drogas y “asesinos” procedentes de países sudamericanos a Estados Unidos, lo cual, acusó, ha cobrado muchas vidas en su país.

Biden permitió llegada de "asesinos" a EU, acusa Trump. ı Foto: Reuters

Por otro lado, días antes, el Departamento de Defensa de Estados Unidos había asegurado que cuenta con un plan de contingencia en caso de que Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, huya del país en medio de las tensiones militares.

Así lo informó la portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson, quien aseguró que hay “una respuesta planificada lista”, y que Trump está en “entera disposición” de “hacer lo que sea necesario”.

Maduro y Trump hablaron por teléfono. Foto›Reuters

“Siempre estamos listos. Tenemos planes para cada contingencia y nos aseguraremos de que, en lo que respecta al narcotráfico, lo desmantelaremos”, aseguró Wilson.

Tan solo unos días antes, se informó que Trump y Maduro sostuvieron una llamada telefónica. Trump había asegurado que estaba en la disposición de resolver las diferencias por la vía diplomática, por lo que estas advertencias representan un cambio en su narrativa.

