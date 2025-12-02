Trump libera a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras condenado a 45 años de prisión por narcotráfico

Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras sentenciado en 2024 a 45 años de prisión por narcotráfico.

Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras sentenciado el año pasado a 45 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico, fue liberado tras un indulto otorgado por el presidente Donald Trump.

Datos del Buró Federal de Prisiones (BOP, por su sigla en inglés) muestran que el exmandatario fue liberado el lunes 1 de diciembre de la Penitenciaría Federal de Hazelton, en Virginia Occidental.

Ficha del preso número 91441-054 indica que el expresidente Juan Orlando Hernández fue liberado el 1 de diciembre de 2025. ı Foto: BOP

Liberación, tras elecciones presidenciales en Honduras

Hernández, quien gobernó el país centroamericano de 2014 a 2022, fue liberado apenas un día después de las elecciones presidenciales en Honduras, que se encuentran en vilo después de que el Centro Nacional Electoral (CNE) declarara un “empate técnico” entre los candidatos de derecha Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

Días antes de los comicios, el 26 de noviembre, Trump manifestó su respaldo a Asfura, a quien calificó como “el único verdadero amigo de la libertad en Honduras”.

“‘Tito’ y yo podemos trabajar juntos para combatir a los narcocomunistas y brindar la ayuda necesaria al pueblo hondureño”, escribió el republicano en su plataforma Truth Social.

Luego, el 28 de noviembre, Trump anunció su intención de indultar a Juan Orlando Hernández, quien, según él, “ha sido tratado con mucha dureza e injusticia”.

“Vote por ‘Tito’ Asfura para presidente y felicitaciones a Juan Orlando Hernández por su próximo indulto", dijo en Truth Social.

Hernández, sentenciado por facilitar tráfico de más de 400 toneladas de cocaína a EU

El el 26 de junio de 2024, el expresidente hondureño fue sentenciado en un tribunal federal de Nueva York a 45 años de prisión y a pagar una multa de 8 millones de dólares por facilitar la importación de más de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos y por delitos relacionados con armas, como rifles AK-47, AR-15.

“Hernández recibió millones de dólares provenientes del narcotráfico de algunas de las organizaciones narcotraficantes más grandes y violentas de Honduras, México y otros países, y utilizó esos sobornos para impulsar su ascenso en la política hondureña”, señaló entonces el Departamento de Justicia (DOJ, por sus sigla en inglés).

Trump le otorgó el indulto pese a las acciones de su administración para frenar el flujo de drogas desde América Latina, como los 21 ataques contra embarcaciones civiles en el mar Caribe y el océano Pacífico por presuntamente transportar drogas, que han dejado al menos 83 personas muertas.

Trump defiende indulto; acusa “trampa” a expresidente hondureño

El 30 de noviembre, en paralelo a la jornada electoral en Honduras, Donald Trump defendió el indulto a Juan Orlando Hernández y, a bordo del Air Force One, afirmó que los hondureños creían que el exmandatario había sido víctima de una “trampa” de la administración de Joe Biden.

En tanto, este 2 de diciembre la exprimera dama, Ana García Carías, agradeció a Trump y a través de la red social X sostuvo que su esposo era “perseguido políticamente por no alinearse con la agenda” de Biden.

“Enfrentó un juicio amañado, y cualquiera que estudie el caso puede verlo como lo que fue: un proceso lleno de inconsistencias, sin pruebas reales y acusaciones basadas en la palabra de narcotraficantes cuyos imperios fueron desmantelados por Juan Orlando", afirmó.

God is good. Thank God.



We received the great news that our father and husband, Former President of Honduras, Juan Orlando Hernández, will be pardoned by President Trump. From the bottom of our hearts, thank you, @POTUS.



You have changed our lives. For almost four years, we… pic.twitter.com/MbcaEJrpU2 — Ana García de Hernández (@anagarciacarias) December 1, 2025

En Honduras, buscan que “prevalezca la justicia”

Inmediatamente después de que Trump anunciara su intención de indultar a Juan Orlando Hernández, el fiscal general de Honduras, Johel Zelaya Alvarez, declaró a través de X que su oficina estaba obligada “a ejercer las acciones dentro del marco de la Constitución y las leyes para que prevalezca la justicia y poner fin a la impunidad”.

No especificó qué cargos podría enfrentar Hernández en Honduras, aunque hubo varias investigaciones relacionadas con corrupción durante sus dos mandatos que no resultaron en cargos en su contra.

Ante el indulto anunciado por el Presidente de los Estados Unidos Donald Trump a favor del expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por la justicia norteamericana por delitos de narcotráfico; el @MP_Honduras está obligado a ejercer las acciones dentro del marco de la… — Johel Antonio Zelaya Alvarez (@jaza_hn) November 29, 2025

Con información de Associated Press.

