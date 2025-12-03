Nasralla avanza mientras magnate irrumpe en crisis de Honduras

El candidato presidencial Salvador Nasralla, del Partido Liberal, celebra tras el anuncio de su ventaja en las elecciones del domingo, ayer.

El proceso electoral de Honduras entró en una fase crítica tras la reanudación del conteo de votos de la contienda presidencial del domingo, en medio de una diferencia mínima entre el centrista Salvador Nasralla y el conservador Nasry Asfura, y bajo el impacto político que generó el indulto otorgado por el mandatario estadounidense Donald Trump al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández.

Con el 70 por ciento de las actas revisadas ayer el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que Nasralla, del Partido Liberal, alcanzaba el 40.16 por ciento de los sufragios, superando por apenas 10mil votos a Asfura, del Partido Nacional, quien sumaba 39.70 por ciento. La disputa se volvió más cerrada luego de que el sistema de transmisión presentó fallas que impidieron actualizar resultados de forma continua, lo que obligó al CNE a habilitar un mecanismo alterno para observación de partidos y prensa.

El Dato: Trump ha citado los peligros del tráfico ilícito de drogas desde Latinoamérica; sin embargo, indultó a Hernández acusado de traficar toneladas de cocaína.

El lunes, la autoridad electoral declaró un “empate técnico” con el 57 por ciento de actas contabilizadas, cuando Nasry Asfura aventajaba por sólo 515 votos. Ante la imposibilidad de emitir una tendencia clara, el organismo anunció un escrutinio completo que incluiría no sólo las actas transmitidas por el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), sino también las clasificadas en dos niveles de “contingencia”: aquellas procesadas sin ser enviadas, y las que no fueron procesadas ni transmitidas.

El CNE aseguró que la declaratoria final se realizará dentro del plazo legal de 30 días y pidió a la ciudadanía mantener la calma mientras avanza el conteo definitivo. Mientras tanto, el clima político se tensó por un hecho externo al proceso: la liberación y el indulto de Juan Orlando Hernández, quien cumplía una condena de 45 años en EU por narcotráfico.

El magnate anunció la decisión desde la Casa Blanca, afirmó que el exmandatario hondureño había sido víctima de una “caza de brujas” y que múltiples sectores en Honduras le solicitaron intervenir. Hernández, que gobernó entre 2014 y 2022, solicitó el indulto mediante una carta en la que destacaba su colaboración con Washington durante el primer mandato del republicano.

30 por ciento de las actas electorales faltan por contar

La medida provocó fuertes reacciones en Tegucigalpa. Funcionarios y dirigentes del partido Libre denunciaron una “interferencia” directa de Estados Unidos en la política interna, acusando a Trump de favorecer al Partido Nacional en plena disputa electoral. A su vez, el viceministro Gerardo Torres Zelaya afirmó que la liberación de Hernández beneficiaba a “el peor criminal de la historia reciente del país”, mientras que el expresidente Manuel Zelaya advirtió que la combinación del indulto y el respaldo público de Trump a Asfura conformaba un “golpe electoral”.

Asimismo, legisladores demócratas en Estados Unidos cuestionaron con dureza la decisión. El senador Dick Durbin señaló que indultar a un mandatario condenado por facilitar el tráfico de toneladas de cocaína enviaba un mensaje contradictorio para la lucha antidrogas. La administración Trump, por su parte, defendió la medida.