Avión se estrella con automóvil durante aterrizaje de emergencia en la autopista I-95 de Florida | VIDEO

Avioneta se estrelló contra un vehículo al aterrizar de emergencia en la autopista I-95 de Florida.

Una avión ligero con dos personas a bordo impactó a un automóvil durante un aterrizaje de emergencia en la autopista interestatal I-95 en Florida, al sureste de Estados Unidos.

De acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA, por su sigla en inglés), el incidente se registró alrededor de las 17:45 horas del lunes 8 de diciembre en las inmediaciones de Merritt Island.

No obstante, la Patrulla de Carreteras de Florida precisó que la aeronave, un Beechcraft 55 Baron, aterrizó de emergencia a la altura de la carretera King St., en Cocoa West, donde se estrelló contra un Toyota Camry.

TE RECOMENDAMOS: Capana queda semihundido Buque de la FANB encalla y comienza a hundirse frente a las costas de Falcón

En el avión viajaban el piloto y un pasajero, quienes resultaron ilesos. Sin embargo, la conductora del automóvil, que medios locales identificaron como una mujer de 57 años, sufrió lesiones leves y fue trasladada a un hospital.

A small aircraft made an emergency landing on I-95 near King St. and struck a vehicle. The driver has minor injuries. Pilot & passenger are not injured. Southbound inside & center lanes are blocked. Northbound inside lane is also blocked. FAA will lead the aircraft incident. pic.twitter.com/wFo8Z6AJsd — FHP Orlando (@FHPOrlando) December 9, 2025

La FAA informó que investigará el incidente, luego de que el piloto reportó fallas en los motores.

Según FlightAware, el avión bimotor, con matrícula N95KC, es propiedad de la empresa Tailwinds Flying LLC, con sede en Merritt Island.

El avión despegó de Merritt Island poco después de las 16:30 horas y sobrevoló en círculos los condados de Brevard y Volusia durante poco más de una hora, hasta las 17:40 horas, cuando aterrizó de emergencia en la I-95.

A driver of a car suffered minor injuries after a plane crashed into it as it landed on Interstate 95 in Brevard County, according to the Florida Highway Patrol.



Get more here: https://t.co/nDpsGf0dEs pic.twitter.com/PD4UDIpxYb — Spectrum News 13 (@MyNews13) December 9, 2025

FAA investiga otro incidente en Florida

La FAA investiga otro incidente aéreo en Florida, también registrado el lunes, cuando un avión monomotor Cessna Skyhawk se estrelló en Jacobs Road, en DeLand, condado de Volusia.

Según la oficina del sheriff del condado, el accidente los dos ocupantes de la aeronave resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital.

Según FlightAware, el avión, con matricula N64859, despegó del aeródromo Massey Ranch en Edgewater, alrededor de las 13:43 horas, pero tras unos 17 minutos de vuelo, a las 14:00 horas se desplomó cera de la avenida Plymouth.

El lugar se encuentra a un kilómetro de distancia del Aeropuerto Municipal de DeLand, aunque se desconoce si el avión tenía previsto aterrizar o si se trató de una emergencia.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr