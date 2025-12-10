Así fue la incautación de un buque petrolero de Venezuela por Estados Unidos | VIDEO

Así fue el momento en el que fuerzas estadounidenses se apoderaron de un buque petrolero de Venezuela.

Estados Unidos incautó este miércoles un buque petrolero en aguas internacionales del mar Caribe, frente a las costas de Venezuela, según informó el presidente Donald Trump, en un nuevo embate contra el el régimen de Nicolás Maduro para forzar su renuncia.

“Acabamos de incautar un buque petrolero en las costas de Venezuela, uno muy grande, el más grande de la historia, de hecho, y están sucediendo otras cosas”, anunció durante un evento en la Casa Blanc, donde al ser cuestionado sobre el destino del crudo, se limitó a responder: “Supongo que nos lo quedaremos”.

🚨 Donald Trump confirma que #EEUU incautó buque petrolero en costas de #Venezuela.



"El más grande que se haya incautado jamás".



📹 @ActualidadRT pic.twitter.com/gF4kHvtCKb — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) December 10, 2025

Venezuela denuncia “robo descarado” de buque petrolero

Al respecto, Venezuela acusó a Estados Unidos de un “robo descarado”, y calificó el aseguramiento del navío como “un acto de piratería internacional”.

En un comunicado difundido en el canal de Telegram de la Cancillería, el régimen chavista advirtió que denunciaría el asalto al petrolero ante instancias internacionales.

“... su objetivo siempre ha sido quedarse con el petróleo venezolano (...), dejando claro que la política de agresión contra nuestro país responde a un plan deliberado de despojo de nuestras riquezas energéticas”, reclamó Venezuela.

#COMUNICADO | La República Bolivariana de Venezuela denuncia y repudia enérgicamente lo que constituye un robo descarado y un acto de piratería internacional, anunciado de manera pública por el presidente de los Estados Unidos, quien confesó el asalto de un buque petrolero en el… pic.twitter.com/a5IFcSRQkp — teleSUR TV (@teleSURtv) December 10, 2025

Así fue el aseguramiento de buque venezolano en el Caribe

En tanto, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, difundió en la red social X un video de 45 segundos que muestra el momento en el que dos helicópteros se aproximan al petrolero y agentes armados, con uniforme de camuflaje, descienden en rápel sobre la embarcación.

Más adelante, las imágenes muestran a miembros de la Guardia Costera recorriendo el navío con las armas desenfundadas.

Según Bondi, el petrolero ha estado sancionado por Estados Unidos desde hace varios años por su presunta participación en una red ilícita de transporte de petróleo que, señala, apoya a organizaciones terroristas extranjeras

Añadió que la estaría vinculado también al transporte de crudo sancionado desde Venezuela e Irán.

La fiscal detalló que en la operación participaron agentes del FBI, del Departamento de Seguridad Nacional y de la Guardia Costera, con apoyo del ejército estadounidense.

La administración de Trump no identificó al buque, ni revelaron su ubicación en el momento de la incautación.

Today, the Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, and the United States Coast Guard, with support from the Department of War, executed a seizure warrant for a crude oil tanker used to transport sanctioned oil from Venezuela and Iran. For multiple… pic.twitter.com/dNr0oAGl5x — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) December 10, 2025

No obstante, el grupo británico de gestión de riesgos marítimos Vanguard dijo a Reuters que podría tratarse del buque Skipper, al que Estados Unidos ha impuesto sanciones por su participación en el comercio de petróleo iraní cuando la embarcación se llamaba Adisa.

El Skipper zarpó del principal puerto petrolero venezolano, Jose, entre el 4 y el 5 de diciembre, tras cargar unos 1.8 millones de barriles de crudo pesado venezolano Merey.

Antes de la incautación, transfirió unos 200 mil barriles cerca de Curazao al Neptune 6, de bandera panameña, con destino a Cuba, según información satelital analizada por TankerTrackers.com y datos internos de la petrolera estatal venezolana, PDVSA.

La autoridad marítima de Guyana afirmó que el Skipper enarbolaba falsamente la bandera del país. El buque había transportado petróleo venezolano a Asia entre 2021 y 2022, según datos de PDVSA.

Con información de Reuters.

