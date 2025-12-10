Estados Unidos asegura haber ‘incautado’ busque de petróleo a Venezuela

Estados Unidos “incautó” un buque petrolero en costas de Venezuela, medida que se suma a las acciones militares que Washington mantiene desde septiembre en aguas del mar Caribe, y que han elevado las tensiones con Caracas.

Este miércoles, inicio de un evento en la Casa Blanca, Donald Trump informó el aseguramiento de un navío “muy grande”, sin ofrecer más detalles.

“Como saben, acabamos de incautar un buque petrolero en la costa de Venezuela, un buque muy grande, de hecho el más grande jamás incautado, y hay otras cosas sucediendo”, declaró.

Según dos funcionarios estadounidenses citados por The New York Times, el navío fue incautado este miércoles por la Guardia Costera en aguas internacionales del mar Caribe, frente a Venezuela.

Aunque no revelaron el nombre de la embarcación, el grupo británico de gestión de riesgos marítimos Vanguard dijo a Reuters que podría tratarse del buque Skipper. Al momento, Venezuela no se ha pronunciado al respecto.

Desde inicios de septiembre, Estados Unidos ha lanzado ataques contra más de 20 embarcaciones supuestamente vinculadas con el tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico, en las que han muerto más de 80 personas a las que la administración de Trump calificó como “narcoterroristas”.

Trump también ha ordenado el despliegue de más de 15 mil soldados estadounidenses en la región, así como una docena de barcos en la región del Caribe como parte de la Operación Lanza del Sur, para combatir supuestas rutas marítimas del narcotráfico.

Nicolas Maduro, presidente de Venezuela, ha alegado que las operaciones militares de Estados Unidos tienen como objetivo derrocarlo y hacerse con el control de las reservas de petróleo del país.

El aseguramiento del buque de petróleo sucede el mismo día en que se entregó el Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado, quien no pudo llegar a la ceremonia en Oslo, y que su hija recibió en su nombre.

