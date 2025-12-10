Brigitte Macron, primera dama de Francia, llama a feministas: ‘sucias perras’

Brigitte Macron fue duramente después de que surgiera un video en el que se la ve a la primera dama de Francia usando un insulto contra manifestantes feministas.

En el video, Brigitte Macron aparece en una conversación tras bambalinas en el teatro Folies Bergère de París con Ary Abittan, un actor y humorista francés previamente acusado de violación, antes de una actuación que estaba a punto de dar. La noche anterior, activistas feministas interrumpieron su espectáculo con gritos de “¡Abittan, violador!”

Antes de la actuación del domingo, Macron le preguntó cómo se sentía. Cuando él dijo que estaba asustado, ella hizo una referencia despectiva hacia las mujeres, diciendo: “Si esas sucias perras están allí, las echaremos”

Su oficina dijo en un comunicado que la primera dama había tratado de calmar los nervios del actor: “Como se muestra en el video, la única intención de la señora Macron era tranquilizar a un artista que, en su camerino antes de salir al escenario, acababa de decirle: ‘Estoy asustado’, porque su espectáculo había sido interrumpido la noche anterior”.

“De ninguna manera ataca una causa. Sin embargo, desaprueba los métodos radicales utilizados para impedir que un artista actúe en el escenario, como fue el caso el sábado por la noche”.

El grupo feminista “Nous Toutes” (“Todas Nosotras”) dijo que sus activistas interrumpieron el espectáculo de Abittan para protestar contra lo que describieron como “la cultura de la impunidad” en torno a la violencia sexual en Francia.

En un comunicado en Instagram, Nous Toutes dijo: “Denunciamos a los lugares que despliegan una alfombra roja para hombres acusados de violación, normalizando la violencia sexista y sexual. Es un insulto público a las víctimas. Víctimas, les creemos. Violadores, no les perdonamos”.

Los opositores del presidente Emmanuel Macron en la izquierda de la política francesa criticaron el uso de un insulto sexista por parte de su esposa y algunos dijeron que debería disculparse.

Sin embargo, en la extrema derecha francesa, el legislador de Agrupación Nacional, Jean-Philippe Tanguy, dijo que los comentarios de Brigitte Macron fueron hechos en privado y “robados”.

Emmanuel Macron y su esposa Brigitte Macron. ı Foto: Reuters

