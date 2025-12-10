¿Cuáles son los sintomas del virus H3N2 en humanos?

A inicios de diciembre se emitió una alerta ante el virus H3N2, pues los de contagio de este aumentaron en Reino Unido y Estados Unidos, y hasta el momento, no se ha emitido una alerta en México.

La influenza H3N2 fue nombrada como la supergripe, y esta es uno de los subtipos más agresivos de influenza que se ha detectado hasta el momento, por lo que rápidamente ocasionó múltiples contagios en Reino Unido, por lo que se emitió una alerta.

Asimismo, se invitó a la población a vacunarse contra la influenza, pues también se han detectado casos de este subtipo de influenza en algunos lugares de Estados Unidos.

Este virus puede ser diagnostigado mediante pruebas rápidas de influenza, pruebas de reacción en cadena, pruebas RT-PCR, panel viral de virus respiratorios, y por medio de cultivos virales.

Para prevenir los contagios se recomienda tener lavado frecuente de manos, uso de cubrebocas, en caso de estornudar o toser cubrirse nariz y boca, evitar el contacto cercano con personas enfermas, y desinfectar todas las superficies.

Virus H3N2 cómo prevenirlo ı Foto: Especial

¿Cuáles son los sintomas de H3N2 en humanos?

El subtipo H3N2 de influenza es considerado uno de los más importantes y más agresivos, ya que esta cepa de influenza estacional es resultado de un cambio genético de la influenza H2N2.

De acuerdo con Care Hospitals, la influenza H3N2 se puede propagar por medio de gotitas, por lo que puede dispersarse rápidamente en asilos, oficinas, transporte público, escuelas, y lugares concurridos.

Entre los principales síntomas de la influenza H3N2 en humanos se incluyenn la fiebre superior a los 38 grados centígrados, tos seca que puede durar hasta dos semanas y es persistente.

Virus H3N2 síntomas ı Foto: Especial

También dolor de garganta y molestias; dolor corporal y muscular; fatiga; debilidad; dolores de cabeza; nariz congestionada; goteo nasal; escalofríos y sudoración; y pese a que las personas pueden recuperarse al paso de unas semanas, este subtipo también puede generar complicaciones médicas.

Las complicaciones derivadas por la influenza H3N2 pueden incluir neumonía bacteriana, infecciones de oídos, infección en los senos paranasales, o incluso puede empeorar enfermedades como el asma y la diabetes, por lo que incluso en ocasiones se puede requerir hospitalización.

Las personas que tienen mayor riesgo de presentar complicaciones ante un contagio del virus H3N2 son las mujeres embarazadas, los menores de 5 años de edad, adultos mayores de 65 años o más, y las personas con enfermedades crónicas.