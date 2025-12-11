En acción militar, EU incauta buque petrolero de Venezuela

La confiscación de un petrolero frente a las costas de Venezuela reconfiguró las tensiones entre Washington y Caracas, luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, confirmara la operación militar que capturó a la embarcación sancionada. Su anuncio no sólo sacudió el mercado energético, sino que reforzó el mensaje de una Casa Blanca dispuesta a ampliar el alcance de sus acciones en el Caribe. “Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande”, dijo al inicio de una mesa redonda con empresarios. La frase marcó el tono de una jornada envuelta en inquietud geopolítica.

El Dato: Venezuela calificó de “robo descarado” la confiscación de un buque petrolero y advirtió que denunciará en instancias internacionales “este grave crimen internacional”.

Las primeras versiones situaron la operación durante la madrugada del miércoles, cuando unidades del FBI, el Departamento de Seguridad Nacional, la Guardia Costera y personal militar ejecutaron la orden de incautación. Una grabación divulgada por la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, mostró dos helicópteros aproximándose a la cubierta del navío y a grupos tácticos descendiendo por cuerdas. Aunque Washington evitó identificar oficialmente el barco, la firma de análisis marítimo Vanguard señaló que se trataba del Skipper, anteriormente llamado Adisa, sancionado por participar en el comercio de crudo iraní.

El carguero había zarpado del puerto petrolero de Jose entre el 4 y 5 de diciembre, cargado con 1.1 millones de barriles de Merey, de acuerdo con datos satelitales de TankerTrackers.com y registros internos de PDVSA.

Por su parte, el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, quien encabezó una marcha conmemorativa, evitó referirse al hecho. En los últimos meses, el presidente ha acusado a Washington de buscar su derrocamiento y disputar el control de las reservas petroleras venezolanas. La presión desde Estados Unidos se ha traducido en un despliegue militar ampliado y en más de 20 ataques contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, que han dejado 87 muertos. La falta de pruebas públicas sobre las actividades de esas naves ha provocado inquietud entre expertos legales y legisladores en Estados Unidos.

El efecto político de la incautación se multiplicó cuando Donald Trump afirmó ante la prensa que el petróleo retenido sería preservado. “Lo conservaremos, supongo”, declaró al ser cuestionado sobre el destino del cargamento. La afirmación también abonó la controversia sobre la estrategia militar estadounidense y su potencial expansión hacia territorio venezolano, una posibilidad que el propio presidente mencionó en semanas recientes. Voces críticas subrayaron que estos operativos se desarrollan en un clima de creciente tensión regional, alimentado además por el anuncio del mandatario de que Colombia sería su “siguiente” objetivo en su campaña antidrogas.

Los especialistas en energía descartaron que la captura del Skipper alterara estructuralmente el mercado, pero coincidieron en que incrementa la percepción de vulnerabilidad en el suministro inmediato. La compañía Chevron, socia de PDVSA y autorizada por el Departamento del Tesoro, aseguró que sus operaciones continúan sin interrupciones. Sin embargo, las dudas sobre la estabilidad futura de los flujos del petróleo persisten en el mercado.

LA RESISTENCIA. Mientras tanto, la hija de la líder opositora venezolana María Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz 2025, su ausencia marcó la ceremonia, mientras que Ana Corina Sosa asumió la lectura del discurso, convertido en un testimonio del costo humano y político de casi tres décadas de lucha contra el autoritarismo. En un pasaje clave, Machado expresó: “Esta es la historia de un pueblo y su larga marcha hacia la libertad”.

La hija de María Corina Machado recibe el galardón del Premio Nobel de la Paz 2025, ayer. ı Foto: Reuters

Sosa hizo un repaso por la crisis política que azota al país desde hace años: recalcó que millones de venezolanos se han visto forzados a huir y remarcó que la libertad y la democracia no se pueden dar por sentado, sino que representan una decisión que debe defenderse diario.

Agregó que “para tener democracia tenemos que estar dispuestos a luchar por la libertad y la libertad es una decisión que debe ser renovada cada día para defenderla”. Señaló que “este premio recuerda al mundo que la democracia es esencial para la paz y sobre todo lo que nosotros los vezolanos podemos ofrecer al mundo, es una leccion forjada”, continuó Machado en el discurso leído por su hija. “El mundo está maravillado por lo que hemos logrado y pronto verán a nuestros seres amados regresando a casa y yo estaré en el puente Bolívar, donde muchas veces estuve despidiéndolos, y les daré la bienvenida”, subrayó.

La entrega coincidió con nuevas manifestaciones en Caracas, en las que Maduro pidió a sectores agrícolas y pesqueros estar preparados para “partirle los dientes” a Estados Unidos. El chavista insistió en que el incremento militar de EU busca desestabilizar a Venezuela y exhortó a ciudadanos a unirse.

Por la madrugada Machado arribó a Oslo, pero no compareció en el balcón del Grand Hotel de la capital noruega para saludar a sus seguidores, prefirió salir y saltar las vallas para poder estar más cerca de ellos y poder sentir su apoyo, la gente coreaba su nombre.

El Instituto noruego de la Paz destacó la dificultad del trayecto de Machado.