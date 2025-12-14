Netanyahu señala a gobierno australiano por ataque en Sídney: ‘Aviva el antisemitismo’

Benjamin Netanyahu (izq.) acusa al primer ministro australiano (der.) de alentar antisemitismo con su apoyo a estado palestino.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, condenó el tiroteo ocurrido el domingo durante una celebración judía en Bondi Beach, Sídney, que dejó al menos 11 personas muertas, y responsabilizó al gobierno australiano por, a su juicio, fomentar un clima de antisemitismo en el país.

El ataque ocurrió durante el primer día de Janucá y fue descrito por autoridades locales como un acto antisemita dirigido, informaron agencias internacionales.

Policía busca la casa de un sospechoso del tiroteo en Sídney, en Bonnyrigg. ı Foto: Reuters

En un discurso pronunciado tras los hechos, Netanyahu calificó el tiroteo como un “asesinato a sangre fría” y aseguró que había advertido previamente al primer ministro australiano, Anthony Albanese, sobre las consecuencias de su postura a favor del reconocimiento de un Estado palestino.

Según el líder israelí, esa política “echa combustible al fuego del antisemitismo” y alienta actos de violencia contra la comunidad judía.

Congregación en solidaridad por ataque a comunidad judía; manifestantes se reúnen frente embajada de Australia en París. ı Foto: Reuters

Al respecto, Netanyahu recordó que en agosto envió una carta a Albanese en la que señalaba que el respaldo australiano a la causa palestina premiaba a grupos como Hamás y envalentonaba a quienes hostigan a los judíos en Australia.

“Usted dejó que la enfermedad se propagara”, afirmó Netanyahu.

El ataque ocurrió en una concurrida zona costera de Sídney, donde unas mil personas participaban en un evento comunitario. De acuerdo con Reuters, hombres armados abrieron fuego durante varios minutos, lo que provocó escenas de pánico entre los asistentes.

Policía en el hospital de St. Vincent, donde atienden a algunos de los heridos. ı Foto: Reuters

Un presunto agresor murió en el lugar, otro resultó gravemente herido y las autoridades investigan la posible participación de un tercer implicado. En total, 29 personas fueron hospitalizadas, entre ellas dos agentes de policía.

Por otro lado, autoridades estatales destacaron la intervención de un transeúnte que logró desarmar a uno de los atacantes, acción que, según el gobierno de Nueva Gales del Sur, evitó un mayor número de víctimas. Equipos especializados también revisaron la zona ante la posible presencia de artefactos explosivos improvisados.

Tras el ataque, Albanese convocó al Consejo de Seguridad Nacional y expresó su condena por los hechos. Subrayó que se trató de un ataque dirigido contra judíos australianos en una fecha religiosa significativa y aseguró que las fuerzas de seguridad trabajan para identificar a todos los responsables.

Con información de Reuters.

