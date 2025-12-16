FBI frena un complot terrorista en California

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, el pasado 23 de octubre.

Autoridades federales de Estados Unidos arrestaron a cinco personas acusadas de planear ataques terroristas en el sur de California durante las celebraciones de Año Nuevo, informó ayer la fiscal general Pam Bondi. De acuerdo con la funcionaria, los detenidos integraban un grupo de extrema izquierda, propalestino, antigubernamental y anticapitalista.

Bondi señaló que el Departamento de Justicia, en coordinación con el FBI, frustró lo que calificó como un complot masivo en los condados de Los Ángeles y Orange. El plan, denominado “Operación Sol de Medianoche”, contemplaba colocar mochilas con explosivos caseros en cinco puntos distintos a la medianoche del 31 de diciembre, con el objetivo de atacar a dos empresas estadounidenses.

Los documentos judiciales identifican a cuatro detenidos en California: Audrey Illeene Carroll, Zachary Aaron Page, Dante Gaffield y Tina Lai. Según la acusación, los implicados viajaron al desierto de Mojave para realizar pruebas de detonación, donde fueron arrestados por agentes federales antes de ensamblar un dispositivo funcional.

El director del FBI, Kash Patel, confirmó además la captura de un quinto sospechoso en Nueva Orleans, presuntamente vinculado al mismo grupo y que planeaba un ataque adicional. Las autoridades también investigan planes para agredir a agentes y vehículos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Los acusados enfrentan cargos por conspiración y posesión de un dispositivo destructivo no registrado, y las autoridades anticipan que podrían presentarse más cargos conforme avance la investigación.