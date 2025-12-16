Quién era Nuno Loureiro, físico teórico y profesor del MIT asesinado cerca de Boston

Nuno F. Gomes Loureiro, profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por su sigla en inglés), murió tras un ataque armado registrado la noche del lunes en su domicilio , ubicado en Brookline, al noreste de Estados Unidos.

Los hechos ocurrieron en inmediaciones de la calle Gibbs, cerca de Boston, informó el Departamento de Policía de Brookline sin ofrecer más detalles. Por separado, en un breve comunicado, la Fiscalía del Distrito de Norfolk detalló que el físico teórico falleció este martes en un hospital local por “aparentes heridas de bala” y anunció que inició una investigación por homicidio. No informó la captura de algún sospechoso.

En tanto, la jefa de la policía de Brookline, Jennifer Paster, explicó a través de Facebook que, por el momento, la información disponible es limitada “para proteger la integridad de la investigación”; además, anunció el despliegue de agentes y patrullas en el vecindario mientras se desarrollan las indagatorias.

Please see the following statement from District Attorney Michael Morrissey’s office. pic.twitter.com/kSmVXKr9pZ — Brookline PD (@BrooklineMAPD) December 16, 2025

¿Quién era Nuno Loureiro, profesor del MIT asesinado?

Además de físico teórico, Nuno Loureiro, de 47 años, era un científico especializado en la física del plasma y fusión que en 2016 se incorporó al profesorado del MIT, una de las universidades más prestigiosas del mundo en ciencia e ingeniería.

De acuerdo con el MIT, Loureiro creció en Viseu, ciudad ubicada al centro de Portugal, donde se especializó en física en el Instituto Superior Técnico (IST) antes de doctorarse en el Imperial College de Londres, en 2005.

En 2024 fue nombrado director del Centro de Ciencia del Plasma y Fusión (PSFC, por su sigla en inglés), desde donde impulsó la comprensión científica del comportamiento del plasma, la tecnología de energías limpias y otras líneas de investigación.

“No es exagerado decir que el MIT es el lugar donde se encuentran soluciones a los mayores problemas de la humanidad. La fusión es un problema complejo, pero se puede resolver con determinación e ingenio, características que definen al MIT. La energía de fusión cambiará el curso de la historia de la humanidad “, afirmó Loureiro al asumir al dirección del PSFC.

Según el propio Loureiro, la investigación sobre plasmas se divide en la astrofísica, que estudia los procesos que ocurren dentro y alrededor de las estrellas, y en la búsqueda de generar electricidad limpia e inagotable mediante reactores de fusión.

La presidenta del MIT, Sally Kornbluth, recordó a Loureiro como “un erudito imaginativo, un administrador talentoso y un mentor entusiasta”. Estaba casado.

