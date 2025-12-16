Trump amplía la prohibición y restricciones de viaje a Estados Unidos desde otros 20 países

El gobierno de Donald Trump anunció este martes la ampliación de las restricciones de viaje a Estados Unidos desde otros 20 países, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2026.

La administración republicana incluyó cinco países más en la lista de prohibición total de viajar a Estados Unidos, e impuso nuevas restricciones a otros 15 países y a personas con documentos emitidos por la Autoridad Palestina.

Las personas que ya tienen visas, son residentes permanentes legales de Estados Unidos o tienen ciertas categorías de visas, como diplomáticos o atletas, o cuya entrada al país se considere que sirve a los intereses del país, están exentas de las restricciones.

En junio, Donald Trump firmó una proclamación presidencial para prohibir a ciudadanos procedentes de 12 naciones el ingreso total a Estados Unidos, citando motivos de seguridad nacional:

Afganistán Myanmar Chad República del Congo Guinea Ecuatorial Eritrea Haití Irán Libia Somalia Sudán Yemen

A ellos se sumaron otras siete naciones, cuyos ciudadanos enfrentan restricciones parciales para ingresar al territorio estadounidense:

Burundi Cuba Laos Sierra Leona Togo Turkmenistán Venezuela

En esta ocasión, el gobierno estadounidense anunció la ampliación de la lista de países cuyos ciudadanos tienen prohibida la entrada a Estados Unidos, a la que se agregaron:

Burkina Faso Malí Níger Sudán del Sur Siria

Asimismo, se añaden 15 países más a la lista de aquellos con restricciones parciales, que aplican tanto a quienes deseen viajar a Estados Unidos como visitantes y para quienes deseen emigrar:

Angola Antigua y Barbuda Benín Costa de Marfil Dominica Gabón Gambia Malawi Mauritania Nigeria Senegal Tanzania Tonga Zambia Zimbabue

La administración de Trump afirmó que muchos de los países desde los que se restringían los viajes presentaban “corrupción generalizada, documentos civiles fraudulentos o poco fiables y antecedentes penales” , lo que dificultaba la verificación de antecedentes de sus ciudadanos para viajar a Estados Unidos.

También indicó que algunos países tenían altas tasas de personas que se quedaban más tiempo del permitido por sus visas, se negaban a aceptar de vuelta a sus ciudadanos a quienes Estados Unidos deseaba deportar o presentaban una “falta general de estabilidad y control gubernamental”, lo que dificultaba la verificación de antecedentes.

También alegó que la medida se debía a preocupaciones relacionadas con la aplicación de la ley migratoria, la política exterior y la seguridad nacional.

