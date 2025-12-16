Trump amplía la prohibición y restricciones de viaje a Estados Unidos desde otros 20 países

El gobierno de Donald Trump anunció este martes la ampliación de las restricciones de viaje a Estados Unidos desde otros 20 países, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2026.
La administración republicana incluyó cinco países más en la lista de prohibición total de viajar a Estados Unidos, e impuso nuevas restricciones a otros 15 países y a personas con documentos emitidos por la Autoridad Palestina.
Las personas que ya tienen visas, son residentes permanentes legales de Estados Unidos o tienen ciertas categorías de visas, como diplomáticos o atletas, o cuya entrada al país se considere que sirve a los intereses del país, están exentas de las restricciones.
En junio, Donald Trump firmó una proclamación presidencial para prohibir a ciudadanos procedentes de 12 naciones el ingreso total a Estados Unidos, citando motivos de seguridad nacional:
- Afganistán
- Myanmar
- Chad
- República del Congo
- Guinea Ecuatorial
- Eritrea
- Haití
- Irán
- Libia
- Somalia
- Sudán
- Yemen
A ellos se sumaron otras siete naciones, cuyos ciudadanos enfrentan restricciones parciales para ingresar al territorio estadounidense:
- Burundi
- Cuba
- Laos
- Sierra Leona
- Togo
- Turkmenistán
- Venezuela
En esta ocasión, el gobierno estadounidense anunció la ampliación de la lista de países cuyos ciudadanos tienen prohibida la entrada a Estados Unidos, a la que se agregaron:
- Burkina Faso
- Malí
- Níger
- Sudán del Sur
- Siria
Asimismo, se añaden 15 países más a la lista de aquellos con restricciones parciales, que aplican tanto a quienes deseen viajar a Estados Unidos como visitantes y para quienes deseen emigrar:
- Angola
- Antigua y Barbuda
- Benín
- Costa de Marfil
- Dominica
- Gabón
- Gambia
- Malawi
- Mauritania
- Nigeria
- Senegal
- Tanzania
- Tonga
- Zambia
- Zimbabue
La administración de Trump afirmó que muchos de los países desde los que se restringían los viajes presentaban “corrupción generalizada, documentos civiles fraudulentos o poco fiables y antecedentes penales”, lo que dificultaba la verificación de antecedentes de sus ciudadanos para viajar a Estados Unidos.
También indicó que algunos países tenían altas tasas de personas que se quedaban más tiempo del permitido por sus visas, se negaban a aceptar de vuelta a sus ciudadanos a quienes Estados Unidos deseaba deportar o presentaban una “falta general de estabilidad y control gubernamental”, lo que dificultaba la verificación de antecedentes.
También alegó que la medida se debía a preocupaciones relacionadas con la aplicación de la ley migratoria, la política exterior y la seguridad nacional.
