Estados Unidos sanciona a ‘El Marro’ y al Cártel de Santa Rosa de Lima por ‘huachicol’

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó este miércoles la imposición de sanciones contra José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, identificado como líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, organización criminal señalada de financiarse principalmente a través del robo de combustible y petróleo en el estado de Guanajuato.

De acuerdo con un comunicado oficial, las autoridades estadounidenses sostienen que, pese a encontrarse en prisión desde el año 2020, El Marro continúa realizando actividades delictivas mediante la intermediación de abogados y familiares, lo que le habría permitido mantener influencia dentro del grupo criminal.

“El robo de combustible, incluido el contrabando de crudo, conocido en México como ‘huachicol’, es actualmente la fuente de ingresos no relacionada con drogas más significativa para los cárteles mexicanos”, detalló la autoridad estadounidense.

Today, Treasury’s Office of Foreign Assets Control sanctioned the violent Cartel de Santa Rosa de Lima, which derives the vast majority of its illicit revenue from fuel and oil theft. This cartel enables a cross-border energy black market and undermines legitimate U.S. oil and… — Treasury Department (@USTreasury) December 17, 2025

En este mismo sentido, se indicó que el combustible robado es comercializado de manera ilegal en México, Estados Unidos y Centroamérica, mientras que el petróleo sustraído es introducido ilícitamente a territorio estadounidense, donde es etiquetado como “aceite de desecho” con el objetivo de evadir controles regulatorios y el pago de impuestos.

“Los ladrones en México, conocidos como huachicoleros, emplean diversos medios para robar combustible y petróleo crudo de Petróleos Mexicanos (Pemex), la empresa energética estatal mexicana, principalmente sobornando a empleados corruptos de Pemex”, explicó Estados Unidos.

Según reportes periodísticos, “El Marro” fue trasladado en 2024 al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 14, ubicado en el estado de Durango, luego de que se diera a conocer que presuntamente continuaba operando desde el penal de “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Captura de José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro” ı Foto: larazondemexico

